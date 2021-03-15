龍抬頭遇上1314 結婚登記翻倍 帶板凳徹夜排隊

新人在福建省福州市倉山區行政服務中心，婚姻登記窗口辦理結婚登記。(中新社)

2021年3月14日被不少新人認為是結婚登記的「好日子」，象徵「一生一世」，但今年的3月14日逢周日，多地因應新人要求，特別在這天「為愛加班」受理結婚登記，果真出現新人排隊領證的盛況，人數比平常增加了幾倍，四川西昌市一天就辦理了超過200對。

適逢周日 民政局開門加班

2021年3月14日除了諧音「一生一世（2021314）」外，還適逢白色情人節，加上當天也是中國 傳統節日的「龍抬頭」，使得想選在這天辦理結婚登記的新人特別多。但因當天是周日，受理結婚登記的政府部門不上班，許多網民日前紛紛在人民網「領導留言板」留言，希望當地民政局能在當天臨時開門，實現新人們在好日子結婚領證的意願，多地民政局昨天因此特別加班受理。

多地從清晨起就出現排隊領結婚證人潮，人數比平常增加了幾倍，其中還有媽媽、弟弟來為新人排隊。江西撫州臨川區婚姻登記處門口6點鐘就有人排隊，其中一位母親稱她已經連續兩年來排隊，去年「520」是替兒子排隊，昨天是替女兒排隊。

讓新娘多睡一會 新郎先來排

鄭州22歲的李先生凌晨兩點就到鄭州市金水區婚姻登記處門口排隊，為了讓新娘多睡一會兒，他半夜偷偷出門，還在前一天晚上就提前買來鮮花凍在冰箱裡保鮮。四川西昌市民政局婚姻登記處前也是排起長隊，不少人手捧鮮花。

張培江和高永蓮是一對剛領證的新人。高永蓮表示，一早她就叫朋友來幫她們排隊，「我們還有兩對朋友來領證。大家都覺得這個日子的寓意特別好，於是相約這一天來結婚登記，領證後特別開心、幸福，也感謝民政部門工作人員加班辦理」。

朱毅和楊婷婷領到結婚證後，滿臉笑容地拍下了合照。兩人一大早就來排隊，兩個多小時才拿到紅本本，「真的是好激動。領證了就是責任，幸福的婚姻需要經營，需要雙方互相理解、信任和包容」。

西昌市民政局人員說，3月14日來領證的新人比平時多了幾倍，「從早上8點半至10點半，已經為65對新人辦理結婚證，預計全天要辦200對以上」。

1314是好日子？有網民不以為然

對於新人在這天排隊領證，不少網民覺得「甜到心裡」送上祝福，也有網民稱「這只是自我安慰而已」。有網民認為，中國傳統上認為4這個數字不好，而且「1314」聽起來也像「一傷一死」，不解為何有人選了這天結婚。