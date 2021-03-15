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10大最低房價一半在東北 多是白菜價

中國新聞組／北京15日電
黑龍江鶴崗。(新華網)
黑龍江鶴崗。(新華網)

陸媒分析中國各城市今年2月二手住宅平均單價發現，當前房價最低的十個城市，有一半在東北，其中黑龍江鶴崗排名仍是第一，每平方米只要2101元；另中西部也有五個城市入榜。人口外流、城鎮化率較高以及大量的棚改房，是東北房市「白菜價指數」高的三大原因。

第一財經梳理了中國房價行情平台上各城市2月二手住宅平均單價數據，房價最低的十個城市分別是：鶴崗、雙鴨山、石嘴山、七台河、張掖、博州、鐵嶺、朔州、遼源、百色。有一半位於東北地區，其中黑龍江最多。

20萬出頭 買1套100平方米的房子

其中，房價排名最低的鶴崗，單價為每平方米2101元，也就是說，買一套100平方米的房子，只需20萬元出頭。相較於深圳等一線城市房價動輒每平方米十萬元、八萬元，鶴崗的「白菜價」引發關注。原因一方面是人口外流、城鎮化率已然較高，另一方面是大量的棚改房。

位於黑龍江的雙鴨山房價也低於每平方米3000元，七台河也僅為每平方米3000元出頭。能源城市雙鴨山同樣面臨著人口外流和城市收縮格局；七台河同樣是一座資源枯竭型城市。

東北人口流出大於流入 弱化投資

吉林大學東北亞研究院教授衣保中分析，東北的一些資源枯竭型城市房地產新增需求少，主要原因還是產業欠發達。58安居客房產研究院分院院長張波認為，東北地區的人口整體呈現流出大於流入的格局，弱化了房企投資的意願度。

除了東北的幾個城市，其他五個城市來自中西部的五個省份，屬於人口總量較小，土地供應充足的城市。比如張掖，受房地產市場的去化周期長、供給過剩等客觀因素影響，房地產投資增長乏力。石嘴山房地產市場已經飽和，房價總體水平也比較低。

另城市的交通建設也有了新目標。根據官方近日印發「國家綜合立體交通網規劃綱要」，到2035年，中國的民用運輸機場要從現有的238個增加到約四百座，中國將迎來新一輪的機場建設高潮。

來源：中國房價行情平台
來源：中國房價行情平台

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