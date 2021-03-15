未外逃未軟禁未出局 英媒：馬雲安靜不少 仍直通高層

自馬雲批評中國金融體系後，阿里被指反壟斷、螞蟻上市急煞停，近日傳出阿里將面臨巨額罰款。(路透)

自從螞蟻集團首次公開發行（IPO）被叫停以來，母公司阿里巴巴集團創辦人馬雲 至今只公開露面過一次，他私人飛機的航蹤顯示，今年以來行程大減，每周只飛一次，主要是去北京 或海南，但也打破逃到境外或被軟禁在家的傳言。

英國金融時報報導，當中國 監管機構想討論螞蟻集團的事情時，飛往北京參加談話的仍是馬雲，一名與監管方關係密切的人士指出，馬雲仍越過監管機構，直通中共高層領導人，馬雲的一位朋友也證實，「仍然能夠和上面接觸。」

報導指出，馬雲先前一度被傳出潛逃海外或被軟禁在家，但從專機航蹤來看，這些說法都不成立，同時也證明馬雲雖然「安靜了不少」，但遠遠不到「出局」的地步。

根據由航跡追蹤業者Radarbox提供的數據，匯編而成的飛行日誌顯示，馬雲的灣流噴氣式飛機，目前停在杭州的私人航站樓，這架飛機的行程安排與馬雲之前十幾次公開露面的時間相吻合。

在馬雲開始深居簡出後，原本繁忙的行程大減，今年1至2月期間，他大約每周只出行一次，主要是前往北京，以及熱帶海島度假勝地海南，彭博先前報導，有人曾看到他在海南打高爾夫。

去年10月馬雲在上海公開批評監管機構後第二天，他的私人飛機飛往北京並停留了四天。幾天後的11月1日晚上，馬雲再度飛往北京，隨後不久監管機構宣布約談了馬雲，並表示螞蟻集團將面臨新的監管，進而導致螞蟻集團IPO案擱淺，這一趟馬雲的專機在北京停了兩周。

他的又一次北京之行是在聖誕節當天，在那之前大陸融監管機構公開約談螞蟻集團，就「金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益」進行第二次討論。今年1月底，馬雲又飛往北京，而監管機構與螞蟻集團敲定了一項重組計畫，且得到各方同意，但尚未公開宣布。

相形之下，去年10月以前飛行數據顯示，馬雲行程相當忙碌，經常飛往北京、昆明、大理、重慶、長沙、福州、武漢、海口，不是領獎就是演講，還兼嘗當地小吃。

另據自由亞洲報導，有了解阿里巴巴的人士證實，馬雲還直接參與了有關螞蟻集團命運的討論。

在另一方面，阿里巴巴旗下的螞蟻集團3月12日對外表示，胡曉明將辭去公司CEO的職位，未來只負責螞蟻和阿里生態社會公益項目。

螞蟻集團在滬港兩地上市的計畫去年11月被中國政府監管機構緊急叫停，馬雲、胡曉明等螞蟻集團的實際控制人被中央部門約談。目前有消息傳出，阿里巴巴集團可能因其在螞蟻集團等方面的壟斷行為被中國政府徵收高額罰款。

明報報導，阿里巴巴將金融時報詢問的問題轉交了馬雲的慈善基金會，該基金會沒有回應置評請求。螞蟻集團沒有就該報報導作出回應。