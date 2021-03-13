浙江知名企業破產 上阿里拍賣成交價近億

浙江艾瑪家居有限公司是中國規模最大的地板專業生產廠家之一。（取材自錢江晚報）

浙江艾瑪家居近年來資本頻頻吃緊，近日以破產拍賣 形式上了阿里拍賣，成交價格人民幣9056萬元（約1391萬美元）。

錢江晚報報導，浙江安吉可以稱得上是中國 竹鄉。浙江艾瑪家居有限公司2007年以540萬美元的註冊資本成立，公司經營範圍包括生產廚房櫥櫃、居家家具、工藝品、竹木地板等。

十多年來，公司無論內銷還是出口，尤其在竹地板這一產品領域，做到行業龍頭。鼎盛時期主要出口海外市場，年產能曾高達150萬平方米，是中國規模最大的地板專業生產廠家之一。據報導，2015年開始，福建永林家居有限公司與浙江艾瑪家居有限公司在竹、木地板及家具等產品國內外採購與銷售項目進行合作。2018年，永林家居與浙江艾瑪簽協議，約定由永林向艾瑪支付預付款，而艾瑪在2019年年底前持續安排發貨以抵銷該預付款。但艾瑪終歸沒有撐住。在2019年8月16日，湖州市中級人民法院裁定受理浙江艾瑪公司破產清算申請，浙江艾瑪家居正式進入破產清算程序。

據悉，破產後的浙江艾瑪還拖欠永林家居預付款人民幣4522餘萬元，並與上百家上下游企業產生合同糾紛，直到目前為止都未能解決。此次拍賣的是浙江艾瑪家居有限公司的破產資產，包含公司名下房產、土地使用權、存貨、機器設備等。主要是位於安吉縣經濟開發區健康產業園的房屋建築物、構築物（有產權證建築面積為37572.17平方米，無證建築面積約為4248.79平方米）。

這場拍賣報名的一共有三人，目前尚不得知，競得人是誰，但是以勢在必得的競拍策略來看，似乎已經將接盤後的一切盤算良久。