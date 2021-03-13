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浙江知名企業破產 上阿里拍賣成交價近億

中國新聞組／北京14日電
浙江艾瑪家居有限公司是中國規模最大的地板專業生產廠家之一。（取材自錢江晚報）
浙江艾瑪家居有限公司是中國規模最大的地板專業生產廠家之一。（取材自錢江晚報）

浙江艾瑪家居近年來資本頻頻吃緊，近日以破產拍賣形式上了阿里拍賣，成交價格人民幣9056萬元（約1391萬美元）。

錢江晚報報導，浙江安吉可以稱得上是中國竹鄉。浙江艾瑪家居有限公司2007年以540萬美元的註冊資本成立，公司經營範圍包括生產廚房櫥櫃、居家家具、工藝品、竹木地板等。

十多年來，公司無論內銷還是出口，尤其在竹地板這一產品領域，做到行業龍頭。鼎盛時期主要出口海外市場，年產能曾高達150萬平方米，是中國規模最大的地板專業生產廠家之一。據報導，2015年開始，福建永林家居有限公司與浙江艾瑪家居有限公司在竹、木地板及家具等產品國內外採購與銷售項目進行合作。2018年，永林家居與浙江艾瑪簽協議，約定由永林向艾瑪支付預付款，而艾瑪在2019年年底前持續安排發貨以抵銷該預付款。但艾瑪終歸沒有撐住。在2019年8月16日，湖州市中級人民法院裁定受理浙江艾瑪公司破產清算申請，浙江艾瑪家居正式進入破產清算程序。

據悉，破產後的浙江艾瑪還拖欠永林家居預付款人民幣4522餘萬元，並與上百家上下游企業產生合同糾紛，直到目前為止都未能解決。此次拍賣的是浙江艾瑪家居有限公司的破產資產，包含公司名下房產、土地使用權、存貨、機器設備等。主要是位於安吉縣經濟開發區健康產業園的房屋建築物、構築物（有產權證建築面積為37572.17平方米，無證建築面積約為4248.79平方米）。

這場拍賣報名的一共有三人，目前尚不得知，競得人是誰，但是以勢在必得的競拍策略來看，似乎已經將接盤後的一切盤算良久。

浙江艾瑪家居以破產拍賣的形式上了阿里拍賣，拍賣成交價格近億元。（取材自錢江晚報）
浙江艾瑪家居以破產拍賣的形式上了阿里拍賣，拍賣成交價格近億元。（取材自錢江晚報）
浙江艾瑪家居有限公司位於安吉縣經濟開發區健康產業園的房屋建築物。（取材自錢江晚報...
浙江艾瑪家居有限公司位於安吉縣經濟開發區健康產業園的房屋建築物。（取材自錢江晚報）

破產 拍賣 中國

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