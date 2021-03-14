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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

中國疾控中心主任高福：疫苗接種率 最快年底達七至八成

中國新聞組／北京14日電
中國疾控中心主任高福13日表示，按照目前的疫苗產量，中國應能在今年底至明年中達到70%至80%的疫苗接種率。圖為中國國藥集團公司的新冠疫苗。（新華社）
中國疾控中心主任高福13日表示，按照目前的疫苗產量，中國應能在今年底至明年中達到70%至80%的疫苗接種率。圖為中國國藥集團公司的新冠疫苗。（新華社）

新冠疫苗的接種情況備受各界關注，中國疾控中心主任高福13日表示，按照目前的疫苗產量，中國應能在今年底至明年中達到70%至80%的疫苗接種率，即大約9億至10億的人口。

中新社報導，高福表示，疫苗可以加快供應和生產，故上述目標有望提前達成。他又指，面對全球疫情蔓延，中國應帶頭做到群體免疫，特別是重點和關鍵人群的接種工作尤為重要。不過中國目前接種進度不如預期。

據報導，群體免疫即某群體中大部分人具有某種病毒的抗體後，便產生群體免疫效應，令那些沒有免疫力的個體受到保護，免被傳染。中國工程院院士鍾南山早前曾在一個研討會上提及，通過接種疫苗來實現全球群體免疫，需時兩至三年甚至更長。

另據本報系聯合報報導，新冠病毒一再變異，疫苗還來不及跟上，中國已經有了新的對策，中國核工業集團與中科院研究利用小型輻照滅活新冠病毒，目前已經對進口冷鏈食品率先展開試驗。

中核集團13日在官網發布，從去年12月開始，歷經三個月試驗對新冠病毒展開輻照滅活實驗，取得了大量的研究資料。實驗表明以較低的輻射吸收劑量就可以達到新冠病毒滅活效果，且對安全不構成影響。

中核集團表示，這是繼2020年利用核技術展開醫用防護服輻照滅菌之後，再次利用核技術研究新冠病毒輻照消毒，建立新冠病毒輻照消殺技術。目前研究成果率先應用於進口冷鏈食品新冠病毒的消殺處理。

中國 疫苗 疫情

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