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將採購中國新冠疫苗 國際奧委會：收到各國諮詢

中國新聞組／北京14日電
國際奧委會官員表示，收到了許多關於中國疫苗的諮詢。圖為中國國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)
國際奧委會官員表示，收到了許多關於中國疫苗的諮詢。圖為中國國藥集團生產的新冠疫苗。(新華社)

在國際奧委會宣布將為未來兩屆奧運會採購中國疫苗後，各成員奧委會給予了積極回應。國際奧委會奧林匹克團結及國家奧委會關係部主任詹姆斯·麥克勞德（James Macleod）12日表示，「在中國奧委會發出善意的提議後，我們收到了很多關於此事的諮詢。」

觀察者網引述奧運新聞網站「Inside the Games」報導，麥克勞德說：「但我們想重申，這些疫苗只能提供給那些批准使用中國疫苗的國家或地區的奧委會。」他補充說，這意味著國際奧委會將為這些地區的人們額外提供兩劑疫苗。麥克勞德表示，國際奧委會會向各成員奧委會致函，對此事作進一步解釋。

據報導，中國奧委會已主動提出要為東京奧運會和北京冬奧運的參賽者提供疫苗劑量。國際奧委會席巴赫（Thomas Bach）代表國際奧委會對中方的這一提議表示了感謝，稱讚中方的這一舉動是「真正的奧林匹克團結精神」。

麥克勞德12日還鼓勵各成員奧委會積極與本國政府進行溝通，為他們的奧運代表團接種新冠疫苗，「有超過90%的成員奧委會回應說，他們已經開始與本國政府對話，或者正準備這麼做…我們鼓勵他們與政府開展合作。」

據參考消息網報導，巴西政府宣布，由中國科興實驗室和巴西布坦坦研究所合作開發的新冠疫苗被證明可有效抵抗在英國、南非和亞馬孫地區發現的三種新冠病毒變體。

報導稱，據悉，研究的初步結果來自於參與該疫苗第三階段試驗的35名志願者，而完整的研究將包括更多的樣本，這些樣本已經在分析中，其結果將在不久後發布。

另據科創板日報報導稱，深圳康泰生物去年8月與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）簽署合作協議，引進阿斯特捷利康的腺病毒載體新冠疫苗在中國進行臨床開發、產業化。

報導稱，康泰生物透露，公司在完成產品技術轉移相關工作後，已對阿斯特捷利康疫苗進行臨床前研究，將會在中國展開這款疫苗的臨床試驗，惟未詳細說明臨床試驗的具體時間及人群。

今年2月，康泰生物舉行腺病毒載體新冠疫苗廠房落成儀式，該廠房位於深圳，可以進行試生產，預計產能可達每年4億劑。

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