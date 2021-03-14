房、車、彩禮…扛不動「大山」 中國去年結婚登記降12.2%

2020年中國結婚登記人數再創新低。（路透資料照片）

2020年民政統計數據日前出爐，全中國 結婚登記人數813.1萬對，同比下降12.2%。記者對比近年來的婚姻登記數據發現，結婚登記人數從2013年後呈現持續下降的趨勢，2020年全國結婚登記人數再創新低。

健康時報報導，根據最新數據，2020年度各省、市、自治區婚姻登記數據，結婚登記TOP5地區為廣東省（63.3萬對）、河南省（62.5萬對）、四川省（53.5萬對）、江蘇省（49.2萬對）以及山東省（48.7萬對）。與往年不同，2020年結婚登記人數最多的省份為廣東省，河南省結婚人數較上一年同比下降了18.1%。

據報導，2020年結婚登記人數持續下降，受到多種因素影響。新冠疫情 影響，全國多地婚姻登記處長時間關閉。適婚人群數量的減少，加上平均結婚年齡線越來越高，晚婚乃至不婚者越來越多。

此外，大城市的高房價 、高經濟壓力等因素，也影響了結婚人數。新華社曾報導，房、車、彩禮等新「三大件」花費少則50多萬元人民幣(約7.6萬美元)，多則上百萬元，成為了一些適婚青年背不動的「大山」。