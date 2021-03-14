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2021314「愛你愛一生一世」 民政局加班證婚

中國新聞組／北京14日電
南京推出婚姻登記自助機，三分鐘完成登記，四分鐘便可領證。(取材自揚子晚報)
南京推出婚姻登記自助機，三分鐘完成登記，四分鐘便可領證。(取材自揚子晚報)

2021年3月14日，中國政府部門本來因為是周日，不工作，不過在網友的呼籲下，不少地方的民政局決定「為愛加班」，幫助選擇14日登記結婚的新人完成註冊手續。原來14日被很多青年視為良辰吉日，有特殊愛的密碼「2021314」諧音：「愛你愛一生一世」。希望這一天領證，可以相伴一生。另外，江蘇南京推出婚姻登記自助機，三分鐘完成登記，四分鐘便可領證。

中新網報導，包括河北、安徽、河南、遼寧、杭州多地民政局宣布14日為愛加班，婚姻登記處臨時開門讓新人們能實現在好日子結婚領證的心願。據了解，14日除了諧音寓意相伴一生，也是農曆二月初二民俗上「龍抬頭」的好日子。

早在月初，已有網友建議各地民政局在14日開放婚姻登記處，惟當時有多個地方的政府部門都稱登記日子與婚姻幸福無關，因此不會開放。但近日，河北省辛集市、安徽省馬鞍山市、河南省鄭州市、遼寧省盤錦市等地表示，已協調安排婚姻登記機關，周日加班辦理婚姻登記。

不少網友對此表示歡迎，指「這些地方政府真的人性化很多，確實為人民服務」，更稱要「立即去預約」。

不過，對這一現象，新華社評論稱，在5月20日、9月9日、「七夕」等寓意較好的日期加班，是服務人民體現，但部分地方民政部門主動「為愛加班」，不應該成為一種輿論綁架的理由。

另據新華社報導，江蘇南京市建鄴區民政局率先推出的婚姻登記自助服務。新人通過選擇「結婚登記」選項，依次完成身分確認、聯網審查、掃描戶口簿、信息錄入、打印材料五個步驟，三分鐘內就可完成結婚登記，四分鐘內便可以從窗口領取結婚證。

據建鄴區民政局婚姻登記處介紹，原有的人工婚姻登記程序較為複雜，而且一到情人節等熱門節日，結婚登記的新人多，排隊等候用時往往很長，給新人們帶來不便。婚姻登記處為此將初審、受理、審查、登記等程序納入自助終端，高效便捷。

2021年3月14日，本來因為是周日，政府部門不工作，但中國不少地方的民政局「為...
2021年3月14日，本來因為是周日，政府部門不工作，但中國不少地方的民政局「為愛加班」，幫助選擇當天登記結婚的新人完成註冊手續。(取材自微博)

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