中秋節吃鬆餅？ 南韓動畫「超級飛俠」在華下架

由南韓 公司製作的動畫作品「超級飛俠」因被指存在錯誤傳播中國 領土知識和傳統文化的情節，遭到不少中國網友抗議和批評，香港南華早報報導，該作品最終被中國各大視頻平台下架。南韓眾多主流媒體報導稱，繼「泡菜之爭」後，中國網友又找新的「茬」了，相關話題迅速登上南韓NATE網站熱搜榜。

「中國網友找南韓動畫的茬，中秋節吃鬆餅？」韓聯社以此為題報導稱，這次中國網友又盯上南韓中秋節的傳統美食「鬆餅」。報導稱，「超級飛俠」裡有介紹「中秋節的時候，大家都吃鬆餅」的片段，看到該內容的中國網友吐槽稱「中國孩子看到後會誤認為中秋節是南韓的節日，中秋節都吃鬆餅。南韓人把節日帶到中國後，中國把鬆餅做成了月餅」。一名微博用戶表示：「雖然極力向孩子說明中秋節吃月餅是中國傳統文化，但女兒堅持認為中秋節是南韓的節日，應該吃鬆餅。」

此外，中國網友發現「超級飛俠」還存在涉及中國領土的錯誤信息，比如動畫裡的中國地圖出現嚴重缺失狀況，包括藏南地區、長白山部分地區，台灣 地區也未正確標註。

報導稱，雖然「超級飛俠」是南韓動畫，但中國奧飛公司也參與了製作。該動畫作為在線兒童教材從2015年開始便在中國各大視頻平台播出，但受此次事件影響，優酷、嗶哩嗶哩等平台日前均下架了該動畫。

環球時報報導，韓聯社的報導刺激了部分南韓網友的激進情緒。在評論區裡，南韓網友點讚數最多的評論是「請在韓華人都滾出去」、「中國直到2008年才把中秋節指定為法定節日，但南韓早在1949年就指定了。自己的東西要懂得珍惜和保藏」。