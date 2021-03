南韓申遺成功中國的榫卯技術 網友：魯班也成了韓國人

聯合國教科文組織網站中關於「大木匠與傳統的木結構建築藝術」的介紹圖。(取材自觀察者網)

近日一則「中國 榫卯技術被南韓 申遺成功」消息,引發中國網友怒批南韓「偷」走了已流傳7000多年的中國榫卯技術。媒體查證發現,其實中國比南韓還早成功申遺了榫卯技術,但南韓隨後將這項技術「包」在所謂的「大木匠」名目裡也獲得通過。中國網友不滿「魯班也成了韓國人」,要聯合國 教科文組織說清楚。

觀察者網報導,近日有網友在討論「韓國成功申遺了哪些和中國有關的文化」時發現,古代中國的榫卯技術已被南韓以「大木匠」(Daemokjang)的名義先一步成功申遺,這個消息引來不少中國網友憤怒,話題一度登上微博熱搜。

報導指出,進一步查證發現,中國和南韓其實都已將榫卯技術成功申遺,不同的是,中國是在2009年由中國藝術研究院建築研究所申報「中國傳統木結構營造技藝」作為「傳統手工藝」入選聯合國人類非物質文化遺產。南韓則是接著在2010年以「大木匠與傳統的木結構建築藝術」也成功申遺。

報導說,南韓成功申遺雖未提及「榫卯」一詞,但其中也有類似於「榫卯技術」的描述。該項目在聯合國教科文組織網頁上的英文介紹中,未提及「榫卯」的英文名稱「mortise and tenon joint」,但有「在不使用釘子的情況下組裝和聯鎖各個單獨的木塊」(interlock the separate wooden pieces without using nails)的描述。

而在前身為韓國駐華大使館文化新聞處的駐華韓國文化院官網上,關於韓國「無形遺產」名錄中的「大木匠」一項,介紹內容與中國非物質文化遺產網上的內容完全一致。

對此,不少網友不滿說,即使南韓申遺內容介紹未直接提及「榫卯」,但所謂的「不用釘子組裝木塊」不就是中國榫卯技術的應用嗎?網友比對中國和南韓申遺內容的官方介紹視頻發現,南韓視頻中的木匠技術和中國視頻裡的內容高度相似,「感覺就是我國木工藝的翻版」。

有網友質疑,二次幾乎相同的申遺居然都給過了,聯合國教科文組織受理申遺前是否有調查?有網友稱南韓在中國成功申遺後翌年也去申遺先是動機可議,後來還玩文字遊戲讓重複申遺也通過了,政府應成立應對部門為中國榫卯技術「正名」。