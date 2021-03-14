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南韓申遺成功中國的榫卯技術 網友：魯班也成了韓國人

中國新聞組／北京14日電
聯合國教科文組織網站中關於「大木匠與傳統的木結構建築藝術」的介紹圖。(取材自觀察者網)
聯合國教科文組織網站中關於「大木匠與傳統的木結構建築藝術」的介紹圖。(取材自觀察者網)

近日一則「中國榫卯技術被南韓申遺成功」消息，引發中國網友怒批南韓「偷」走了已流傳7000多年的中國榫卯技術。媒體查證發現，其實中國比南韓還早成功申遺了榫卯技術，但南韓隨後將這項技術「包」在所謂的「大木匠」名目裡也獲得通過。中國網友不滿「魯班也成了韓國人」，要聯合國教科文組織說清楚。

觀察者網報導，近日有網友在討論「韓國成功申遺了哪些和中國有關的文化」時發現，古代中國的榫卯技術已被南韓以「大木匠」（Daemokjang）的名義先一步成功申遺，這個消息引來不少中國網友憤怒，話題一度登上微博熱搜。

報導指出，進一步查證發現，中國和南韓其實都已將榫卯技術成功申遺，不同的是，中國是在2009年由中國藝術研究院建築研究所申報「中國傳統木結構營造技藝」作為「傳統手工藝」入選聯合國人類非物質文化遺產。南韓則是接著在2010年以「大木匠與傳統的木結構建築藝術」也成功申遺。

報導說，南韓成功申遺雖未提及「榫卯」一詞，但其中也有類似於「榫卯技術」的描述。該項目在聯合國教科文組織網頁上的英文介紹中，未提及「榫卯」的英文名稱「mortise and tenon joint」，但有「在不使用釘子的情況下組裝和聯鎖各個單獨的木塊」（interlock the separate wooden pieces without using nails）的描述。

而在前身為韓國駐華大使館文化新聞處的駐華韓國文化院官網上，關於韓國「無形遺產」名錄中的「大木匠」一項，介紹內容與中國非物質文化遺產網上的內容完全一致。

對此，不少網友不滿說，即使南韓申遺內容介紹未直接提及「榫卯」，但所謂的「不用釘子組裝木塊」不就是中國榫卯技術的應用嗎？網友比對中國和南韓申遺內容的官方介紹視頻發現，南韓視頻中的木匠技術和中國視頻裡的內容高度相似，「感覺就是我國木工藝的翻版」。

有網友質疑，二次幾乎相同的申遺居然都給過了，聯合國教科文組織受理申遺前是否有調查？有網友稱南韓在中國成功申遺後翌年也去申遺先是動機可議，後來還玩文字遊戲讓重複申遺也通過了，政府應成立應對部門為中國榫卯技術「正名」。

南韓「大木匠與傳統的木結構建築藝術」的介紹圖。(取材自觀察者網)
南韓「大木匠與傳統的木結構建築藝術」的介紹圖。(取材自觀察者網)
中國已將榫卯技術成功申遺。(取材自觀察者網)
中國已將榫卯技術成功申遺。(取材自觀察者網)

中國 南韓 聯合國

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