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中國「猴臉識別」好厲害 識別秦嶺金絲猴準確率達95%

中國新聞組／綜合報導
中國西北大學的科研人員最近用人工智能的面部識別技術開發了「猴臉識別技術」。（新華社）
中國西北大學的科研人員最近用人工智能的面部識別技術開發了「猴臉識別技術」。（新華社）

來自中國西北大學的科研團隊正依託人工智能等新技術，研發「猴臉識別技術」，用於識別秦嶺地區的數千隻川金絲猴。

新華社報導，與人臉識別技術相似，猴臉識別技術通過提取金絲猴面部特徵信息，建立秦嶺金絲猴個體的身分信息庫，最終掃描、比對、識別。研究團隊成員張河說，「猴臉識別技術完全成熟後，我們可將其裝在野外布設的紅外相機中，系統可自動認猴、命名，蒐集它們的行為。」

影音來源：YouTube

目前，猴臉識別技術處於實驗推廣階段，可識別約200隻秦嶺金絲猴。張河說，「每隻金絲猴，我們採集了七、八百張圖像樣本，識別成功率達到94%~95%。」

相比人臉識別，猴臉識別技術的不同在於，金絲猴的臉部皮膚區域帶毛區域多，且毛髮區域相對更明顯，紋理特徵更複雜，對識別系統的深度學習能力提出了更高的要求。

目前秦嶺地區生活著大約4000隻金絲猴，屬於川金絲猴的獨立亞種，常年棲息於海拔1500米至3300米的森林中，是典型的森林樹棲動物。

近年來已經存在許多把人工智能和臉部識別技術應用於野生動物和農場牲畜的研究和飼養活動。

英國「衛報」去年曾報導說，在中國，越來越多的養豬場也開始使用臉部識別技術檢測、給豬餵食。這種人工智能技術提高了農業自動化。

這則報導說，廣西省養豬農利用這種能夠識別豬臉的技術大大節省了開支，縮短了飼養時間，並且改善了飼養動物的福利。

養豬場的人工智能系統能夠分辨豬嘴、豬耳和豬眼的差別，檢測豬的脈搏和發汗率。通過這些數據分析，豬農能夠得到豬生病和饑餓的預警。

養豬場的人工智能系統能夠分辨豬嘴、豬耳和豬眼的差別，檢測豬的脈搏和發汗率。（取材...
養豬場的人工智能系統能夠分辨豬嘴、豬耳和豬眼的差別，檢測豬的脈搏和發汗率。（取材自Getty Images）
西北大學科研團隊採集的秦嶺金絲猴猴臉樣本。（新華社／受訪單位提供）
西北大學科研團隊採集的秦嶺金絲猴猴臉樣本。（新華社／受訪單位提供）

人工智能 檢測 人臉識別

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