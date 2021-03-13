山東男患血癌 意外得知有3爸 3人齊賣棗救子

親生父親「魏爸爸」在路邊賣棗。（取材自山東商報）

山東德州 一名27歲男子郭學成，去年7月，因一個月內反覆出現發燒症狀，赴醫院檢查，確診為急性白血病（血癌）。由於救治方案需要親人的骨髓植入，還意外地牽連出他的身世問題。他竟然擁有三位父親，分別是親生父親「魏爸爸」、養父「郭爸爸」和繼父「姜爸爸」。三位父親為了幫他籌款治病，還分別在德州、濟南的街頭售賣紅棗。

香港 01報導，郭學成8歲時父母離異，他不僅和父親保持著聯繫，還與繼父相處融洽。他說「我是在兩個爸爸給予的雙倍父愛中長大的」。2014年，郭學成在浙江工作時，因牙齦經常出血，去年7月就醫院檢查時，被確診為急性B淋巴細胞白血病。

繼父「姜爸爸」在街頭賣棗籌款。（取材自山東商報）

當醫生提出由年齡未超過55歲的家人為其移植骨髓後，他的母親沉默了很久後告訴他，「你是從陝西抱養來的孩子」。郭學成這才恍然大悟，自己叫了多年爸爸媽媽其實是自己的養父母。養母告訴他，自己的親生父母和自己的兩個哥哥住在陝西的山區，通過養母的多方聯繫，郭學成的親生父母和哥哥亦趕來浙江。

郭學成的親生母親說，他出生時因沒有撫養的經濟能力，無奈將他送養。到了醫院後，郭學成的哥哥還主動配合醫院做了造血幹細胞匹配度的檢查，並留下照顧弟弟。

去年8月份起，郭學成輾轉回山東濟南接受化療，家中已經花了30萬元（人民幣，下同），後期可能還會需要60萬元至70萬元的治療費。「我的生父魏爸爸在陝西一個農場工作，老闆聽說了這件事後給了爸爸些棗子，說可以賣賣棗子籌錢治病」。於是郭學成的親生父親將紅棗發到山東，他的養父與繼父再在德州與濟南一起賣棗籌錢。

父親們將介紹郭學成病情的展牌放在攤位上，過往的路人大多會伸出援手，有的還會電話聯繫郭學成予以鼓勵。

郭學成說，親生父親一邊打工一邊賣棗，為了他借遍了親戚朋友家的錢；養父為了給他籌集治病的錢，只能盡量多幹活；繼父家的哥哥前些年剛因車禍 而賣掉了房子，「三位父親都很不容易」。他表示，「以後的路也許會很難，但我不會放棄」。