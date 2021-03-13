「失明前我要好好看世界」 85後小伙徒步川藏收穫愛情

李凱紅在旅行途中留影。(取材自紫牛新聞)

85後山西小伙李凱紅，右眼先天性失明，左眼視網膜脫落，角膜受損，光感在漸漸消失。知道自己眼睛的情況後，李凱紅沒有自怨自艾，反而下定決心在失明之前好好去看世界。他的瀟灑肆意感染了臥床休養的江蘇蘇州姑娘繆玉婷。如今二人結為伴侶，在蘇州共同經營一家理療店。

夫妻倆的合照。(取材自紫牛新聞)

紫牛新聞報導，李凱紅說：「一路走來，我是幸運的，我想做的事都做成了。我相信命運掌握在自己手中，希望更多像我一樣有視力障礙的人能不再困在家中，走出去，看看世界，也許會有意外收穫。」

李凱紅來自山西農村，右眼先天性失明，2005年，李凱紅在工地幹活時，左眼視網膜突然脫落，經歷多次手術後，李凱紅的左眼視力變得大不如前。但李凱紅還是想獨立生活，2007年，他拿了積攢的800元人民幣(約123美元)工資，買了張去往北京 的站票，開啟了他的「北漂」生涯。

到北京的第二天，李凱紅就找到了一份保安的工作。不久後，他又接觸到了盲人按摩行業。在盲人推拿學校學習兩年後，李凱紅成為一名按摩技師。

「雖然我眼睛幾乎看不見，但我一直夢想著能夠環遊中國甚至是全世界。」李凱紅說。

2013年，李凱紅遭遇了一次車禍 後，視力有些減弱。這一次，他下定決心，「在徹底失明前，我要好好看看這個世界。明天和意外不知道哪個先到來，趁我還有微弱的視力，我應該馬上去實現我的夢想。」

於是，他背起行囊，踏上去西藏旅途。一路上，李凱紅或徒步，或搭車，從四川到了青海、西藏，最遠到達尼泊爾。

他說：「在納木措湖邊單手倒立，在川藏公路擁抱呼嘯的風……走過這一趟，就好像完成了一場華麗的冒險。每到一處，我都會用自己的手機記錄下來，發在朋友圈裡。」

2012年，李凱紅與繆玉婷因「漂流瓶」結緣，兩人成為網友。一次事故，繆玉婷身受重傷。在最煎熬的時刻，繆玉婷在朋友圈關注到李凱紅的一條動態：「只有體驗過極度不幸的人，才能品嚐到極度的幸福。」擊中了她的心。

2018年春節期間，相識六年的他們第一次見面。2019年7月兩人結婚，李凱紅辭去工作到蘇州。李凱紅決定借錢，開一家自己的康復理療工作室。之後，繆玉婷也辭去了工作，投入到店舖的管理中。

李凱紅的左眼前前後後共經歷了五次手術。在最近的一次手術中，他的角膜受損，只能等待角膜移植。

但是談到未來，他還是堅定地選擇遠方，「我還想環遊世界，現在店裡技師只有我一個，招到人後，如果條件允許的話，我想去歐洲、日本、美國 ……用『心』感受的旅途，不比眼睛看到的差！」