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一站式搞定 北京、河北將投用移動疫苗接種車

中國新聞組／北京13日電
北京、河北等地即將投用移動疫苗接種車。(取材自北京日報)
北京、河北等地即將投用移動疫苗接種車。(取材自北京日報)

中國首款移動疫苗接種車亮相，研發生產方北汽福田日前表示，首輛車預計4月在北京、河北等地投用。投用後，接種新冠疫苗的人員不必再到疫苗接種點，而是疫苗接種車主動上門打疫苗。

北京日報報導，從外觀看與普通客車沒有差別，但車內卻別有洞天：從等候席到信息錄入席，再到疫苗接種席，還配備疫苗冷藏的專用「冰箱」，車上可以完成疫苗接種的全過程。

一上車，車門口的人臉識別設備就可以瞬間完成測溫。車型內部的格局與公交大巴車類似，但是座椅數量縮減，只在前後方設置了少量幾張座椅。

車廂也以後門為界限，分成了前後兩個接種區域。在前面的接種區域，參照接種流程，先是在等候區的座椅上等待，接著就到信息登記台進行登記，然後就可以到疫苗接種台進行接種，接種完成後可在車外留觀區留觀。

北汽福田歐輝客車事業部產品總監程華表示，車輛除配置兩個具備雲端數據傳輸功能的疫苗存儲箱位置外，還採用外接220V市電設計，在車內空調工作時間高達12小時基礎上100%保證疫苗的恆溫存放。「新冠疫苗接種時，需要傳送實時數據，所以車輛專門設置車載WiFi，可接入5G網絡，更快速完成信息傳輸。」

按照計畫，首輛移動疫苗接種車預計將在下個月在北京、河北等地投用，同時具備日產12輛車的產能，後期廣泛使用時可以迅速進行生產。

北京、河北等地即將投用移動疫苗接種車。(取材自北京日報)
北京、河北等地即將投用移動疫苗接種車。(取材自北京日報)
北京、河北等地即將投用移動疫苗接種車。(取材自北京日報)
北京、河北等地即將投用移動疫苗接種車。(取材自北京日報)

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