5年373萬… 江蘇90後女輔警「性敲詐」一堆官員 公安副局長也在列

灌雲縣公安局。（視頻截圖）

中國 網絡上近日流傳一份判決書稱，「90後」許姓女輔警（外聘警務助理）因五年內同時與公安 局副局長、小學校長等多名公職人員發生不正當男女關係，並先後對九人「性敲詐」總計近373萬元（人民幣．下同）被判刑13年。不過灌南法院12日突然撤回了這份判決書，引發輿論質疑，官媒也批「決不能刪帖了之」。

根據這份江蘇省灌南縣人民法院判決書，1994年出生的許女在任職連雲港市公安局海州分局輔警期間，於2014年3月至2019年4月「同時或者不間斷的與多名公職人員發生不正當男女關係」，後以自己家人得知後要找被害人鬧事，以及買房、懷孕、分手補償等為由對受害者「性敲詐」，受害者顧及工作、家庭、名譽紛紛付錢，許女因此得手共372.6萬元。

受害的公職人員有許女當時的上級長官，包括連雲港市公安局海州分局副局長劉某、灌雲縣公安局副局長寇某、兩名派出所所長；另有時任縣婦幼保健院工會主席、灌雲縣四隊鎮中心小學校長、一名醫院副院長等人，其中劉某被敲詐的金額約128萬元最多。

經灌南縣人民法院審理認為，許女的行為構成敲詐勒索罪，且數額特別巨大，於去年12月判刑13年，並處罰金500萬元，同時追繳違法所得。

自由亞洲電台、鳳凰網報導，其中被詐金額最多的劉某比許女年長22歲，2016年任海州一派出所長時被許女敲詐了20萬元；2018年升任海州公安局副局長後又多次和許女發生關係，再被敲詐108萬。劉某後來因被實名舉報收受賄賂70多萬元落馬並於去年被判刑2年半。

不過，灌南法院昨天以「許女在法定上訴期間內提出上訴，該案正在二審，一審判決書未生效，依規定不應在互聯網公布」為由撤回了判決書公示。

這起事件引發網民質疑這些公職人員的巨額財產到底從何而來，以及是否都受到了查處。官媒新華社也評論指出，面對公眾質疑，當地相關部門決不能刪帖了之，公開解答才是正理。

江蘇省灌雲縣委政法委回應指出，涉案的七名公職人員已於2019年底分別受到撤銷黨內職務、行政撤職等黨政紀處分。受害人之一寇某也不再擔任原職務。自由亞洲電台引述知情人士指出，此案恐涉及更多中共 官員。

不少網民認為，許女「以一己之力揪出七個違紀的領導」，是「捨身反腐的巾幗英雄」，卻被判13年，諷刺是因為她打了紀委監委的臉才被重判；而且這些公職人員明明違紀卻被說成是受害者，真是「不敢打虎，整女人卻不手軟」。