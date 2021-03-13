奇葩景觀又一樁…成都街頭冒出「啃地石獅」

成都市武侯區沙堰街上出現「啃地」石獅。(取材自新華每日電訊)

「媽媽，這個獅子為啥在啃地？」最近，四川成都市武侯區沙堰街一尊半陷在地裡的石獅，引得路人議論紛紛。據悉，這只石獅造型怪異，後腿彎曲呈蹲狀，前半截身子大部分陷入地面，而且旁邊沒有任何標牌解釋。

新華每日電訊報導，在同一條街上還有「休息的牛」、「摔跤的小孩」、「賣糖葫蘆的老人」等常規雕塑 ，唯獨「啃地石獅」造型讓人困惑。

報導指出，沙堰街是成都市打造的35處「公園城市示範街區」點位之一。對於「啃地石獅」的寓意，街長稱「這條街是新打造的，不太清楚」。

隨後，記者通過宣傳部門致電晉陽街道辦事處。兩小時內，同一位工作人員給出了三種不同回應，起初稱該尊石獅子原本是立著的，後因道路整治過程中被施工方誤埋；其後該工作人員改口稱，經與設計單位溝通，石獅子原本就是半截入土的造型，設計方希望營造出土文物的感覺；隨後，該工作人員致電記者並再次改口，稱設計石獅子的本意是模擬出土文物，最先就是趴著的造型，但在去年道路黑化過程中，施工時不小心造成石獅子被埋了十幾公分。

報導指出，工作人員在兩個小時之內兩度改口，折射出基層工作的隨意。如果工作人員的第三種說法屬實，則暴露出兩大問題。

一是懶政作風。如果是道路施工造成石獅下陷，近半年時間無人問津，暴露出了一種得過且過、敷衍了事的作風。二是景觀打造隨意。近年來，中國 各地奇葩景觀、「辣眼建築」層出不窮，從「福祿壽大樓」、「酒瓶大樓」到「飛天之吻」，引來人們吐槽。