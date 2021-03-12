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醉駕入獄前 狂點5杯奶茶…備註：快！慢了喝不上

中國新聞組／北京12日電
一名因醉駕而即將入獄的男子實在太喜歡喝奶茶，想在服刑前再多喝幾杯，便一口氣點了5杯，還在訂單上備註「請盡快！再慢就喝不到了」。（取材自微博）
一名因醉駕而即將入獄的男子實在太喜歡喝奶茶，想在服刑前再多喝幾杯，便一口氣點了5杯，還在訂單上備註「請盡快！再慢就喝不到了」。（取材自微博）

安徽省毫州市一名施姓男子因醉駕遭警方逮捕，但他實在太喜歡喝奶茶了，便在「入獄前」一次點了五杯奶茶，並特別補上說明文字給店家和外送員，「請盡快，慢了我就要被拘留了，喝不上了」，影片曝光時施男早已入獄，是否喝上飲料不得而知，但網友們都因他對奶茶的熱愛而印象深刻，紛紛笑回「實在太牛逼了！」

來源：YouTube

人民網日前報導了一名男子入獄前點了五杯奶茶的故事。施男因酒後駕駛機動車被逮捕，之後警方傳喚他到交警隊接受處罰，此時警方收到外送員送來的奶茶，才發現原來是施男點的，他還在飲料上特別留言給店家及外送員。

警方透露，因為施男喜歡喝奶茶，所以想在「進去前」多喝幾杯，他便用手機一次點了五杯奶茶到交警隊上，並在上面特別留言「請盡快，慢了我就要被拘留了，喝不上了」，然而影片曝光時，施男已被採取刑事強制措施、入獄服刑。

許多網友都被施男對奶茶的熱愛給「感動」了，紛紛留言笑回「五杯？太牛逼了」、「奶茶發燒友啊」、「喜歡喝奶茶怎麼還醉駕呢？」、「你沒喝上可以送給執法人員喝」、「好傢伙！哪家奶茶？間接做了打廣告了」。

外送員將飲料直接送往交通警察隊給施男。（取材自微博）
外送員將飲料直接送往交通警察隊給施男。（取材自微博）

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