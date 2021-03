買1尊如何？淘寶推川普佛像 「讓你的公司再度偉大」

中國賣家活用當年川普的競選標語,以「讓你的公司再度偉大」吸引買家目光。(淘寶網站截圖)

川普 驚喜現身中國 網購平台?近日,淘寶陸續出現美國 前總統川普的「西天懂佛」雕像,只見雕像中的川普穿著一襲長袍,莊嚴的模樣宛如一尊活佛。賣家更活用川普當年的競選口號,打出「讓你的公司再度偉大」的噱頭,吸引買家購買。

聯合早報報導,有賣家在網購平台淘寶上推出一款「西天懂佛川普禪修雕像」的商品,從圖片中可以看見,雕像將川普的模樣雕刻的活靈活現,像中的川普呈現打坐的姿態,緊閉雙眼、沉穩莊重地彷彿在沉思一般,讓他如同一尊活佛,樣貌相當吸睛。

有鑑於川普當年的競選口號「讓美國再度偉大」席捲全美,成為一股擋不住的旋風熱潮,賣家也「物盡其用」,打著「讓你的公司再度偉大」的噱頭,吸引買家目光。該模型的材質分為白瓷與樹脂兩種,高度為16公分,約1.9公斤重,價格介於388元到999元(人民幣,下同,約60美元到154美元)之間,且賣家也有另外推出大尺寸版本,46公分版的則要價3999元(約616美元)。

新奇的商品立刻引起網友討論,一名賣家更賣出「月銷44座」的佳績。這股熱潮更燒到「環球時報」總編輯胡錫進身上,他也在推特上分享這尊「西天懂佛」,文中還特別標出該商品的兩句宣傳語「川普無所不知(Trump, who knows everything)」、「讓你的公司再度偉大!(Make your company great again!)」,大讚賣家的創意。