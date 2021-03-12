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買1尊如何？淘寶推川普佛像 「讓你的公司再度偉大」

中國新聞組／北京12日電
中國賣家活用當年川普的競選標語，以「讓你的公司再度偉大」吸引買家目光。（淘寶網站截圖）
中國賣家活用當年川普的競選標語，以「讓你的公司再度偉大」吸引買家目光。（淘寶網站截圖）

川普驚喜現身中國網購平台？近日，淘寶陸續出現美國前總統川普的「西天懂佛」雕像，只見雕像中的川普穿著一襲長袍，莊嚴的模樣宛如一尊活佛。賣家更活用川普當年的競選口號，打出「讓你的公司再度偉大」的噱頭，吸引買家購買。

來源：YouTube

聯合早報報導，有賣家在網購平台淘寶上推出一款「西天懂佛川普禪修雕像」的商品，從圖片中可以看見，雕像將川普的模樣雕刻的活靈活現，像中的川普呈現打坐的姿態，緊閉雙眼、沉穩莊重地彷彿在沉思一般，讓他如同一尊活佛，樣貌相當吸睛。

有鑑於川普當年的競選口號「讓美國再度偉大」席捲全美，成為一股擋不住的旋風熱潮，賣家也「物盡其用」，打著「讓你的公司再度偉大」的噱頭，吸引買家目光。該模型的材質分為白瓷與樹脂兩種，高度為16公分，約1.9公斤重，價格介於388元到999元（人民幣，下同，約60美元到154美元）之間，且賣家也有另外推出大尺寸版本，46公分版的則要價3999元（約616美元）。

淘寶賣家打出「讓你的公司再度偉大」的口號，販售美國前總統川普的「西天懂佛」雕像。...
淘寶賣家打出「讓你的公司再度偉大」的口號，販售美國前總統川普的「西天懂佛」雕像。（取材自微博）

新奇的商品立刻引起網友討論，一名賣家更賣出「月銷44座」的佳績。這股熱潮更燒到「環球時報」總編輯胡錫進身上，他也在推特上分享這尊「西天懂佛」，文中還特別標出該商品的兩句宣傳語「川普無所不知（Trump, who knows everything）」、「讓你的公司再度偉大！（Make your company great again!）」，大讚賣家的創意。

淘寶賣家打出「讓你的公司再度偉大」的口號，販售美國前總統川普的「西天懂佛」雕像。...
淘寶賣家打出「讓你的公司再度偉大」的口號，販售美國前總統川普的「西天懂佛」雕像。（取材自微博）

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