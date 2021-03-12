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兩會提案／婚戀教育設為大學必修課 65%網民贊成

中國新聞組／北京12日電
全國兩會期間，有政協委員呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引發討論。圖為南京舉辦的一場集體婚禮。（中新社）
全國兩會期間，有政協委員呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引發討論。圖為南京舉辦的一場集體婚禮。（中新社）

全國政協委員、廣州市政協副主席于欣偉呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引來網民熱議並登上微博熱搜。人民網發起「你怎麼看將婚戀教育視為大學必修課？」投票，有超過65％的投票網民支持；也有人認為當成選修課就好，因為也要尊重不婚不育的人不想上這門課的權益。

于欣偉近日在兩會期間提出「構建和完善高校婚戀教育體系，將婚戀教育設為大學必修課」建議引起關注。于欣偉表示，當前大學生婚戀情感教育缺失，對感情和性的認識大多停留在生理衛生知識層面，在面對感情和戀愛挫折時，容易出現偏激失控甚至極端行為。大學生的婚戀觀某種程度上也代表著未來社會婚姻家庭的發展趨勢；加強大學生婚戀教育，有利於社會和諧發展，為人口素質提高奠基。

于欣偉指出，經過調研發現，高校開設的戀愛課多是選修課。她建議打造以學校教育為主體、家庭教育輔助、社會教育影響的三維婚戀教育模式。將婚戀教育設為高校學生必修課，通過課堂教學、專題講座等方式對大學生進行婚戀教育，進行婚戀關係、家庭關係、親子關係的教育，結合實際案例系統編撰婚戀教育課程教材。

有關提案話題在微博的閱讀量已超過五億。人民網為此在微博上發起「你怎麼看將婚戀教育設為大學必修課？」投票，截至12日中午，共有約5.5萬人投票，其中投票「很支持，提前培養家庭責任感」超過65％，也有不少網民表示「觀望中，要看婚戀教育課內容再說」；也有網民說，理論比不上實踐，上多少課都不如讓大學生直接去談一場戀愛比較有用。

人民網輿情數據中心分析指出，婚戀關係和現象，本質上都是社會大環境和價值觀的側寫，只不過在主觀情緒加持下會顯得更極端，更矚目一些。因此不能簡單地考慮通過「必修課」等方式來解決，更不能全部推給教育系統，而需要家、校、生與社會共同配合。

于欣偉呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引起關注。（取材自央視）
于欣偉呼籲將婚戀教育設為大學必修課，引起關注。（取材自央視）

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