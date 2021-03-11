幫奶奶賺錢…10歲小裁縫 熟練操作縫紉機暴紅

張羽馨正熟練地用電動縫紉機縫製床單。（取材自紫牛新聞）

江蘇鹽城一位十歲女孩張羽馨從小與爺爺奶奶相依為命，日前一段她熟練操作電動縫紉機的視頻在網上暴紅。奶奶說，「我不讓羽馨幹這些，但她非要幫」「她跟我說，奶奶你年紀大了，掙錢太辛苦，我跟你縫一條好一條」。

紫牛新聞報導，張羽馨出生才27天，爸爸就車禍 去世；10個月大時，媽媽就改嫁離開了家，從此小羽馨由爺爺奶奶照顧。

義工上門看望張羽馨，並烹飪豐富的菜餚，陪爺爺奶奶吃飯。（取材自紫牛新聞）

日前義工去探望羽馨，一進門就看到女孩正熟練地用電動縫紉機縫製床單，只見3分鐘不到的功夫，一條床單便縫好，接著再縫下一條。一群人紛紛誇讚，「羽馨真厲害，還差7個月才10周歲，沒想到用起縫紉機這麼熟練」「這哪像一個10歲小姑娘，我們成年人要想學得這麼熟練都難呢」「這是我見過最小的『童工』了」。

其實小羽馨會幹的活還很多，她跟奶奶學會做飯、炒雞蛋 。家裡養了20隻下蛋雞，她一到家就幫餵飼料。母豬生了20幾頭小豬仔，她有空就幫餵水餵食。平時奶奶忙起來，只要一喊她就到。

羽馨也喜歡幫老師做事，老師有事一喊她跑得特別快。奶奶經常聽到老師向她誇獎羽馨的勤快能幹。

奶奶說，「我捨不得叫她做，但她喜歡幹活，我怕她成績掉下來，就要她寫保證給我，回家先把作業做好才能幫我幹活，她很聽話就寫保證」，奶奶又是心疼又是讚許。

現在，92歲的曾祖母也住在一起，羽馨會幫曾祖母端洗臉水、洗腳水、盛飯、按摩。別人孝敬曾祖母好吃的東西，她都留著給羽馨，但羽馨從不吃，她說：「我們家都沒錢買給曾祖母吃，我哪能吃曾祖母您的東西啊。」