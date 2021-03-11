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外送箱當搖籃…「外賣寶寶」笑容超甜 融化粉絲

中國新聞組／上海11日電
坐在外賣箱子裡的霏兒。（取材自紫牛新聞）
坐在外賣箱子裡的霏兒。（取材自紫牛新聞）

江蘇常州一位外賣小哥由於生活不易，經常帶著女兒霏兒上街外送，從出生六個月以來，霏兒就坐在外送箱裡陪著爸爸東奔西跑，即使一度遭到網路攻擊，她也靠著治癒系的甜美笑容，成功融化網友的心，被封為「感動全網的外賣寶寶」。

紫牛新聞報導，霏兒的爸爸、媽媽都是來自外地，女兒出生後，媽媽在常州蘭陵農貿市場找了一份賣豬肉的工作，爸爸則去送外賣。爸爸表示，霏兒出生後生了一場大病，為了照顧她，他決定帶娃送餐。因為上午送餐不怎麼忙，他有時間一邊照顧孩子，一邊做好送餐工作。等中午送餐忙的時候，就把孩子交給媽媽，因為中後買肉的人較少，兩人時間剛好互補。

活潑可愛的霏兒。（取材自紫牛新聞）
活潑可愛的霏兒。（取材自紫牛新聞）

霏兒爸爸說，當時外賣箱就是女兒的「搖籃」。女兒似乎也懂得家長的艱辛，很少會在送餐路上哭鬧。送餐時，他也會抱著女兒，確保女兒不離開自己的視線。等霏兒長大了，外賣箱待不下了，爸爸就自製背娃神器，帶著寶寶送外賣。

農貿市場副主任說，霏兒是個十分聽話懂事的孩子，這裡的人都特別喜歡這個小丫頭。爸爸說，以前獨自送餐時會冒險闖紅燈，帶著霏兒後他再也沒有闖過紅燈，「霏兒的出現，讓我懂得如何成為一個負責任的男人」。

爸爸帶娃送餐。（取材自紫牛新聞）
爸爸帶娃送餐。（取材自紫牛新聞）

夫妻倆也用視頻記錄下女兒成長的點滴，在網上吸引了不少粉絲，沒想到被別有用心的營銷號炒作，包裝成「孩子媽媽拋夫棄女」，以此「賣慘賺錢」，讓不知情的網友誇讚霏兒懂事的同時，也責罵媽媽「不負責任」。夫妻倆為此報了案，並上網澄清，營銷號才收手。

其樂融融的一家三口。（取材自紫牛新聞）
其樂融融的一家三口。（取材自紫牛新聞）

由於霏兒粉絲愈來愈多，有童裝還有其他的廣告找上門，但都被推辭了。爸爸說，外賣跑得好，一個月能賺到1萬（人民幣，下同，約1538美元）左右，跑得不好，也有近6000（約923美元），「我們不想讓女兒太早接觸這些東西，把女兒變成賺錢的工具。我們雖然沒什麼錢，但是能吃飽穿暖就行了」。

爸爸帶著霏兒送外賣。（取材自紫牛新聞）
爸爸帶著霏兒送外賣。（取材自紫牛新聞）

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