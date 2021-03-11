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駕校學員拍200張違章照才能領駕照？陝西交警出面澄清

中國新聞組／北京11日電
網友爆料，陝西西安藍田縣有駕校要求學員拍200張「違章照片」才可以拿駕照，引起議論。（視頻截圖）
網友爆料，陝西西安藍田縣有駕校要求學員拍200張「違章照片」才可以拿駕照，引起議論。（視頻截圖）

陝西西安藍田縣的街頭最近出現一群民眾拿著手機使勁地拍照，有網友爆料稱，這是當地駕校學員得拍200張「違章照片」才能拿到駕照。當地交管部門發布微博回應，「該行為是按規定進行的現場示範教學，交警沒有因照片處罰或曝光任何一個車主或駕駛人。」

綜合媒體報導，有網友最近PO出一段影片，只見眾多駕校學員守在路口處用手機拍攝過往車輛，爆料稱「以為考完科目四就直接拿證了，沒想到還要拍夠200張違章照片才可以（拿駕照）。」引起網路上一片議論。

爆料網友表示，然而有人蹲在路邊一個小時左右也只能拍個10多張，許多網民表示對於這樣的要求聞所未聞還，還笑稱「要是想成功拿到駕照，豈不是得蹲個一天一夜了！」然而也有民眾質疑，這樣的行為似乎有安全隱患啊。

對此，藍田縣公安局交管大隊出面澄清，表示新駕駛人所拍照片並不是違章照片，「照片只作為個人學習使用」。

交管大隊說，因疫情原因，不宜太多人員在室內聚集開展學習教育活動，所以該隊民警在工作中，組織領證人員在藍水路與大寨村丁字路口，開展實踐教學活動。

學習的目的在於幫助新駕駛人牢固樹立法律意識、文明意識和安全意識，掌握防禦性駕駛技能，學會識別、發現路面上可能引發交通事故的安全隱患。

網友爆料，陝西西安藍田縣有駕校要求學員拍200張「違章照片」才可以拿駕照，引起議...
網友爆料，陝西西安藍田縣有駕校要求學員拍200張「違章照片」才可以拿駕照，引起議論。（視頻截圖）

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