每天堅持學習…湖南6歲小學霸 邊化療邊寫作業

六歲的小宇一邊打著化療針，一邊努力看書、做作業。（取材自三湘都市報）

「每天堅持學習，學校的功課全都沒有落下。」日前，在湖南省人民醫院細胞移植病房裡，六歲的小宇一邊打著化療針，一邊努力看書、做作業的樣子，感動了病房裡的所有人。

瀟湘晨報報導，小宇是一名白血病患兒，在細胞移植病房準備接受自體造血幹細胞移植，這段時間正在做幹細胞回輸前的大劑量預處理化療。

小宇的爸爸表示，小宇兩歲時因為口腔黏膜血皰、牙齦出血、皮膚瘀斑就醫，被診斷為急性早幼粒細胞白血病（M3型），經過藥物化療病情穩定後定期復查，沒想到白血病復發了，而這已經是第二次復發，這一次該院兒童血液腫瘤 科為小宇制定了自體造血幹細胞移植的治療方案。

據報導，小宇爸爸說：「他去年上了一年級，但是因為生病，總共在學校待了一個月左右，特別害怕自己學習跟不上。」後來小宇就由媽媽一直帶著上網課，所在班級布置的作業，他不用提醒，自己就惦記著完成，還要老師把期末考試的卷子寄到病房，同學們學的知識，他一點都沒有落下。

小宇的爸爸提起，小宇總說長大了想當警察 ，雖然家在農村，條件不好，但孩子學習的願望很強烈，希望他快快好起來，和其他孩子一樣背著書包走進學堂，實現自己的夢想。

另據三湘都市報報導，四年前就與小宇結緣的護士周瓊對這個孩子印象深刻，擁有一雙明亮大眼睛的小宇顯得比同齡孩子要懂事很多，也有些怯生生的，周瓊對他格外上了心，小宇也因此與她格外親近。

「得知小宇病情復發，我們都很心疼。現在的小宇比以前多了一份自信和堅定，看著他每天在移植倉裡堅持刻苦學習，我們都叫他『小學霸』。」小宇現在每天都要打化療藥，會引起頭暈、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，但他還是努力堅持學習、寫作業，「這孩子懂事得讓人心疼，有時候做治療需要打麻醉，他都生怕影響了智力，堅持要自己忍。」周瓊感慨。