每天堅持學習…湖南6歲小學霸 邊化療邊寫作業
「每天堅持學習，學校的功課全都沒有落下。」日前，在湖南省人民醫院細胞移植病房裡，六歲的小宇一邊打著化療針，一邊努力看書、做作業的樣子，感動了病房裡的所有人。
瀟湘晨報報導，小宇是一名白血病患兒，在細胞移植病房準備接受自體造血幹細胞移植，這段時間正在做幹細胞回輸前的大劑量預處理化療。
小宇的爸爸表示，小宇兩歲時因為口腔黏膜血皰、牙齦出血、皮膚瘀斑就醫，被診斷為急性早幼粒細胞白血病（M3型），經過藥物化療病情穩定後定期復查，沒想到白血病復發了，而這已經是第二次復發，這一次該院兒童血液腫瘤科為小宇制定了自體造血幹細胞移植的治療方案。
據報導，小宇爸爸說：「他去年上了一年級，但是因為生病，總共在學校待了一個月左右，特別害怕自己學習跟不上。」後來小宇就由媽媽一直帶著上網課，所在班級布置的作業，他不用提醒，自己就惦記著完成，還要老師把期末考試的卷子寄到病房，同學們學的知識，他一點都沒有落下。
小宇的爸爸提起，小宇總說長大了想當警察，雖然家在農村，條件不好，但孩子學習的願望很強烈，希望他快快好起來，和其他孩子一樣背著書包走進學堂，實現自己的夢想。
另據三湘都市報報導，四年前就與小宇結緣的護士周瓊對這個孩子印象深刻，擁有一雙明亮大眼睛的小宇顯得比同齡孩子要懂事很多，也有些怯生生的，周瓊對他格外上了心，小宇也因此與她格外親近。
「得知小宇病情復發，我們都很心疼。現在的小宇比以前多了一份自信和堅定，看著他每天在移植倉裡堅持刻苦學習，我們都叫他『小學霸』。」小宇現在每天都要打化療藥，會引起頭暈、惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，但他還是努力堅持學習、寫作業，「這孩子懂事得讓人心疼，有時候做治療需要打麻醉，他都生怕影響了智力，堅持要自己忍。」周瓊感慨。
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