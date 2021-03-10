暖心！浙江6歲小萌娃 給孕媽買衛生巾

浙江6歲男童幫懷孕的媽媽買回衛生巾。（視頻截圖）

浙江台州一名懷孕40多日的母親陳女士，近日因胃口不佳，連續三餐未有進食，便讓自己六歲的兒子幫忙去便利店買一包榨菜，未料，買回榨菜的同時，兒子還幫她買了一包衛生巾，令她哭笑不得。

香港 01報導，陳女士表示，之前兒子在家中見到衛生巾後詢問有何用途，她便告訴兒子，「這是媽媽肚子痛用的」，她稱兒子可能是記住了這一點，便在她出現妊娠反應後以為是肚子痛，幫她買了衛生巾。

陳女士稱，他的兒子今年剛滿六歲，平時經常獨自去便利店買東西。近日，她因懷孕導致胃口不好，便讓兒子去幫自己買了一包榨菜。十幾分鐘後，兒子回來後向她展示裝在袋子裡面的東西。陳女士見到袋子中除了一包榨菜、幾包零食，還有一包衛生巾。

據報導，陳女士表示，當時感到非常驚訝，沒想到兒子會買這個東西。她將此事告訴孩子的祖母，祖母亦哭笑不得。

陳女士說，「孩子一直都知道我懷孕了，他還主動要求換他爸爸給他洗澡，送他上學」。她說，年僅六歲的孩子一直都很暖心，這一次孩子的舉動讓她有些意外，同時也很讓她倍感溫暖。

報導說，陳女士將兒子幫自己買衛生巾的短片在網上發布後，收穫過千萬的播放量和近30萬的點讚。網友評論：「這兒子太暖了，情商太高了」、「被孩子暖到了」、「好可愛呀，萌化了」、「我也想要一個這樣的好兒子」。