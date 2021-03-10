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超強！貴州7歲女童 後空翻連20 武術、搏撃…樣樣行

中國新聞組／上海10日電
七歲女童連續20個單手後空翻。（視頻截圖）
七歲女童連續20個單手後空翻。（視頻截圖）

一段女童展現超強後空翻的視頻近日在網上火了，視頻播放量超過6500萬，網友更直呼「太酷了」、「天賦異稟」。視頻中的女童名叫楊紫璇，今年七歲，來自貴州六盤水，無論武術、搏撃、雙節棍還是極限運動，她都練就一番工夫。教練希望她以後能成為中國極限特技運動中第一位「武林女高手」。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，紫璇媽媽表示，女兒從小特別好動，更自學側手翻和後空翻，她與丈夫都覺得孩子有武術天賦，於是在女兒滿五歲時，將她送到武館學習武術和搏擊。因為有武術基礎又特別喜歡後空翻，在武館教練的推薦下，紫璇今年1月開始學習特技運動。

紫璇媽媽說，「視頻裡還沒有展現出她最好的水平，她最多的時候能一口氣連續做20個後空翻。」對於女兒能獲得大批網友的肯定，她感到特別開心和驕傲。

紫璇媽媽說，紫璇學習搏擊時曾受傷流鼻血，但從來沒有因此哭泣或抱怨練武的苦和累，「有一次她腳受傷縫了6針，但還是堅持要去上課。」她表示，女兒受傷時她特別心疼，但拗不過女兒的堅持，就只能背著她去上課。「她就坐在那裡旁聽，跟著老師先學習手臂動作。」

陳大平是紫璇的特技運動教練，他表示，紫璇每個周末都要在場館練習七個小時，「有的時候要練到晚上10點，課結束了她還捨不得走」。雖然練習時間長，但她的性格特別開朗，每次成功完成一套動作都笑得特別開心，是他們的「開心果」。

陳大平說，紫璇是班上年齡最小的學員，但天賦很高，有的時候別人要花個一兩個月才能理解一套動作，但是紫璇幾天就能完整做出。

除了周末練習極限特技，紫璇平常課餘時間仍堅持練習武術套路和搏擊，紫璇媽媽表示，女兒每次上課訓練時都特別開心，「因為她真的特別喜歡」，未來仍會堅持習武和特技，不會輕易放棄。

七歲女童連續20個後空翻。（取材自紫牛新聞）
七歲女童連續20個後空翻。（取材自紫牛新聞）
七歲女孩展現超強特技，網友直呼「天賦異禀」。（取材自紫牛新聞）
七歲女孩展現超強特技，網友直呼「天賦異禀」。（取材自紫牛新聞）

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