紹興、溫州將建「方艙接種點」全城市民免費施打

中國去年新冠患者醫療費共28.4億人民幣。（取材自一周天水雜誌網）

浙江省紹興、溫州兩城市全面開放民眾免費接種新冠肺炎疫苗 ，紹興市9日宣布即日起全面開放新冠疫苗免費接種預約，年滿18歲有需要的市民（含非紹興戶籍）可持居民身分證登記；溫州市已在5日開放疫苗全民免費接種，對象為中國籍18周歲以上的健康成年人（不限戶籍和居住地）。

澎湃新聞報導，之前中國新冠肺炎疫苗針對部分重點族群接種，包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險較高的工作人員，以及前往中高風險國家或地區工作、學習的18到59歲人員。

溫州市衛健委表示，經初步測算，溫州符合接種條件的人群約700多萬，市防控辦將指導各地建立「方艙接種點」，原則上要求每個縣（市、區）至少設1到2個大型方艙接種點、數個按照方艙建制配置的巡迴接種隊。

另外，寧波市9日也發布消息稱，根據浙江省疫情防控領導小組最新通知要求，將有序推進普通族群的疫苗接種工作，疫苗及接種服務費用由醫保基金負責。

另據國家醫保局微信公眾號消息，2020年各地醫保部門向新冠肺炎患者定點收治機構預撥專項資金194億元人民幣（人民幣，下同，約29.7億美元），全年累計結算新冠肺炎患者醫療費用28.4億元（約4.2億美元）。

在基本醫療保險 方面，截至2020年底，中國全口徑基本醫療保險參保人數逾13億人，參保覆蓋面穩定在95%以上。全年基本醫療保險基金（含生育保險）總收入、總支出分別為2兆4638.61億元、2兆949.26億元，年末基本醫療保險（含生育保險）累計結存3兆1373.38億元。