科興疫苗全球接種4400萬劑 56死 港評估：死亡無關疫苗

香港的醫學專家檢視了科興生產的滅活疫苗，稱根據疫苗的一、二期臨床數據顯示，疫苗的安全性可以接受。圖為科興疫苗。（中新社）

在港爆出數起接種科興新冠疫苗 死亡事件後，據知由科興中維研發的滅活新冠疫苗「克爾來福」 已在多國展開接種，香港 衛生署披露，截至2月28日，克爾來福在全球已接種4400萬劑，科興收到的接種後死亡個案通報共有56宗，經評估後認為，死亡事件均與疫苗接種無直接關聯。

財新網報導，香港食物及衛生局局長批准科興疫苗在香港緊急使用的附加條件要求：科興需要定期向港府提交最新臨床數據、安全性報告等數據。香港衛生署助理署長陳凌峰8日在記者會上披露，科興提交的最新數據顯示，在56宗死亡個案中，死者年齡介乎26至103歲，其中有20宗死亡涉心血管疾病，年齡分布為50至98歲，這些死亡個案經評估後被認為均與疫苗接種無關。

根據公開資料，科興研製的疫苗目前已在中國及香港、印尼、土耳其、馬來西亞、巴西、智利、墨西哥等15個國家和地區，獲得緊急使用授權。

另據秘魯媒體日前報導，中國國藥 集團研製的兩款COVID-19疫苗，在秘魯進行的3期臨床試驗有效率僅33%及11.5%，低於世衛訂定的50%門檻；國藥集團則指這一數據「不科學」，揚言向媒體究責。

自由亞洲電台報導，秘魯微生物學家、前秘魯國家衛生院主任布斯塔曼德（Ernesto Bustamante）在當地電視節目上表示，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的冠狀病毒疾病疫苗，在秘魯的3期臨床試驗結果，有效率僅33%。

布斯塔曼德指出，國藥集團另一款由其北京生物製品研究所研發的COVID-19疫苗，同樣在秘魯進行3期臨床試驗的結果，有效率更只有11.5%。

上述兩項數字，不但遠低於中國國藥集團自行聲稱的有效率近80%，同時也低於世界衛生組織（WHO）和各國衛生機構普遍設定的有效率50%合格門檻。

根據報導，秘魯衛生部6日發表聲明，公開為國藥集團辯護，引用的則是先前國藥集團疫苗在阿拉伯聯合大公國臨床試驗，得出有效率79.34%的數字。然而，秘魯官方到目前為止，一直沒有公布國藥集團這兩款疫苗在秘魯臨床試驗的任何資料。