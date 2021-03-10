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全球最高！101米消防車山東執勤 上升到30樓只花9分鐘

中國新聞組╱北京10日電 
101米登高平台消防車高度可達101米，約31層樓的高度，工作斗從地面到101米須花9分40秒。（取材自齊魯晚報）
101米登高平台消防車高度可達101米，約31層樓的高度，工作斗從地面到101米須花9分40秒。（取材自齊魯晚報）

山東省消防救援總隊濟南支隊、濰坊支隊各一輛101米登高平台消防車，日前同步驗收，即將投入執勤。齊魯晚報報導，該車是全世界工作高度最高的舉高類消防車，它的巨臂伸展到101米的高度，只需9分40秒，意謂可以將救援器材升高到31樓救援被困者。

報導指出，這輛101米登高平台消防車「塊頭」明顯比一般的消防車更高、更壯，特別是其車身上折疊的白色工作斗臂尤為引人注目；車重62噸，長16.9米，寬2.5米，高4米，價值近3000萬人民幣，全中國現有4輛，堪稱摩天大樓救援的「利器」。

該車還自帶消防水炮，不僅可以救人也能滅火，報導說，該消防車消防泵在1.0MPa的壓力下，流量可達6000L/min，滅火高度可達150米左右；最大抗風強度為12.5米/秒，也就是能抵抗七級疾風；工作斗最大安全負載是400公斤，不加裝備的話，每次可同時營救4到6人。

有數據統計，截止2019年，濟南已建成或在建的200米以上的高樓近30座，其中最高的為518米。從分布來看，濟南CBD片區以及高新漢峪片區是超高層建築最密集的區域。

據悉，這輛101米登高平台消防車將有可能配備給高新區漢峪消防救援站，而高新區漢峪消防救援站則計畫於2021年5月投入執勤。在此之前，這輛特種消防車將由濟南市消防救援支隊重型機械工程救援大隊管理並擔負執勤任務。

101米登高平台消防車高度可達101米，車身上折疊的白色工作斗臂尤為引人注目。（...
101米登高平台消防車高度可達101米，車身上折疊的白色工作斗臂尤為引人注目。（取材自齊魯晚報）

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