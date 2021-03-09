杭州小溪魚類調查撈到「四腳怪魚」…竟是二級保護動物

中國瘰螈。(取材自錢江晚報)

有生態調查人員日前在杭州良渚的東明山森林公園做魚類調查時，在山上小溪下了一個蝦籠，沒想到撈上來時竟發現了一條「四腳怪魚」，經現場專家確認，牠是國家二級保護野生動物「中國 瘰（音同羅）螈」，讓專家們都超驚喜。

錢江晚報報導，杭州原鄉野地生態保護與研究中心調查人員日前在魚類常規調查過程中，意外發現了一條「四腳怪魚」。經在現場指導工作的浙江省森林資源監測中心專家周佳俊確定，這是一條中國瘰螈。

其實牠是蠑螈的一種，很像娃娃魚，只是身長只有12~15厘米，全身褐黑色或黃褐色，皮膚粗糙，背脊和體側常有棕紅色或黃色的疣粒及斑點，腹部有橙黃色圓斑，以警示掠食者不要輕舉妄動。

牠們白天常常躲在石塊或者枯葉堆下，在夜間和陰雨天出沒，捕食昆蟲、蚯蚓、螺類，行蹤隱秘，不易被發現，只有在冬春繁殖季節進入水中聚集時，牠們才容易被人發現，也就是說，中國瘰螈現在正是生寶寶的時候。

據報導，現場的專家表示，在杭州主城區以及蕭山、餘杭，已經很多年沒有發現中國瘰螈的紀錄了，其中一個原因是缺乏調查。過去生物多樣性調查更多會在自然保護區或者遠離城市的自然環境中進行，而近年，浙江逐漸把城市近郊生物多樣性調查作為科研工作的一個方向，因此有了很多意外的收穫。

浙江土生土長的中國瘰螈，其實在19世紀初就飄洋過海去了歐洲。1840年，英國 的堅船利砲轟擊舟山定海。寧波是西方博物學家們踏足中國的第一站，泥鰍、黑魚、蛤蟆這些中國常見的動物，就是那時被西方人從寧波帶到歐洲並命名的。

英國植物學家羅伯特•福瓊（Robert Fortune）也在當時到中國。他採集中國植物的同時，也收集了不少昆蟲、環節動物、兩棲類及魚類標本。這批標本幾經輾轉，最後來到了當時的大英博物館 ，其中一部分至今仍保存在英國自然歷史博物館的庫房裡，就是蠑螈。

時任大英博物館動物學部門負責人約翰•愛德華•格雷說，這是亞洲大陸發現的第一例蠑螈科動物，與日本的蠑螈標本非常類似，但顯然這是一個不同的物種，「應該被命名為『中國蠑螈』（即現在的中國瘰螈）。」而這個標本在英國博物館已珍藏180多年。