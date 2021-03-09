便利入出境 中國版國際旅行健康證明 微信上線

中國表示願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制。（中新社）

中國 國務委員兼外交部長王毅前日在兩會（人大、政協）上宣布，為推動世界經濟復甦與跨境人員往來的便利，中國將推出中國版的旅行健康證明。昨日，中國的「國際旅行健康證明」微信 小程序已正式上線。

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據中國外交部的微信號消息，中國的「國際旅行健康證明」上顯示了持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果，以及疫苗 接種情況等健康訊息。

健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗證並讀取個人相關資訊。除電子化展示外，還能列印，生成紙質版。

中國外交部指出，隨著越來越多的國家與中國達成健康證明互認安排，中國版的「國際旅行健康證明」將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮更大作用。

中國外交部發言人趙立堅說，中國願與各國探討建立「健康碼信息互認」機制，為對方國家人員相互提供簽證等跨境旅行便利，推動構建「健康安全有序的人員往來新秩序」。

趙立堅說，當前全球疫情仍在持續，世界經濟亟待恢復，便利人員往來的需求日益迫切。近期各國紛紛加快疫苗接種，「疫苗互認」成為健康碼國際互認的核心內容。

另外，健康時報指出，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日表示，就中國整體上來說，新冠肺炎疫苗肯定是要打的。張文宏表示，當美國的整體免疫率超60%，全球新冠疫情可能結束，全球將會重啟。目前中國的整體免疫力在5%以下，所以在這一年內，疫苗是肯定要打的。

張文宏說，中國人民由於被保護得很好，反而有「免疫缺口」，即使在6月達到40%的人群接種疫苗，仍然不足中國總人口的一半，這是他的擔憂。