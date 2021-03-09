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「辱華」爭議後 趙婷「無依之地」奪影評人最佳導演、影片

中國新聞組／北京9日電
趙婷7日獲得影評人獎最佳導演，其作品「無依之地」拿下最佳影片獎。圖為她透過視訊發表得獎感言。（路透）
趙婷7日獲得影評人獎最佳導演，其作品「無依之地」拿下最佳影片獎。圖為她透過視訊發表得獎感言。（路透）

執導「無依之地」（Nomadland，另譯：游牧人生）的趙婷，多年前曾說「中國遍地謊言」、引發「辱華」爭議後，在中國的宣傳海報被撤下。但趙婷在好萊塢聲勢仍旺，在洛杉磯時間7日影評人大獎（Critics Choice Awards），該片一舉拿下最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本和最佳攝影等大獎。

來源：YouTube

中央社引述法新社報導，「無依之地」上周在金球獎頒獎典禮大放異彩後，「無」片導演、北京出生的趙婷過往言論卻引發中國網友和官媒懷疑她是否愛國，如今影片能否如期在中國上映都成問題。

「無」片製作成員並未直接回應相關爭議，製片人艾薛爾（Mollye Asher）僅感謝趙婷「用心率領我們」。

艾薛爾說：「這一年凸顯了在連結與同理心這方面的迫切需要，而我們很自豪能製作出一部電影，頌揚單單透過彼此聆聽就能成就惻隱之心。」

據報導，趙婷則哀悼上周自殺身亡的混音師史奈德（Michael Wolf Snyder），並引述電影台詞說：「我的朋友，我們路上見。」

已故男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）以「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）勇奪最佳男主角獎。

報導說，英國女星凱莉穆莉根（Carey Mulligan）以「花漾女子」（Promising Young Woman）贏得最佳女主角獎，推升自己接下來在奧斯卡金像獎得獎希望。「花漾女子」另奪下原著劇本獎。

好萊塢頒獎季重頭戲奧斯卡獎將於本月15日宣布入圍名單，4月25日舉行頒獎典禮。

趙婷 中國 奧斯卡獎

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