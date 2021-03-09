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「爛番茄」評選銀幕女英雄 3名「中國女子」上榜

中國新聞組／北京9日電
動畫電影「花木蘭」中的女主角花木蘭。（取材自觀察者網）
動畫電影「花木蘭」中的女主角花木蘭。（取材自觀察者網）

在「三八」國際婦女節到來之際，美國影評網站「爛番茄」推出「銀幕女英雄」榜單，向87位激勵人們的電影女性角色致敬。值得一提的是，在這一榜單中出現三位「中國女子」，包括迪士尼動畫電影「花木蘭」裡的花木蘭、李安電影「臥虎藏龍」裡的俞秀蓮，以及張藝謀執導電影「活著」裡的家珍。

觀察者網引述「爛番茄」網站報導，這一榜單中的72個「女英雄」都是由業界優秀女性作家組成的評論家小組評出，其餘則是「爛番茄」工作人員從一些最新作品中選出。

納入評選的電影，無論是從題材，還是從上映時間來看，都較為廣泛全面。商業類型片與小眾文藝片兼具，上世紀30年代的老電影與今年上映的新片也都能在榜單中找到。

另外，女性角色也不拘泥於單一文化，膚色，甚至「現實感」。

據報導，值得一提的是，在這一榜單中出現了幾位中國女性角色。

其中，「爛番茄」首選的是來自1998年迪士尼動畫電影「花木蘭」裡的女主角花木蘭。「雖然大多數迪士尼公主都值得在這份榜單上獲得一席之地，但我們要特別關注那些更有代表性的公主。花木蘭在客觀上很了不起，作為一個亞洲角色，她甚至在性別政治成為主流之前，就成為一代孩子仰慕的人。」

第二位上榜的中國女性角色來自李安執導的電影「臥虎藏龍」。在介紹由楊紫瓊飾演的俞秀蓮時，推薦語將章子怡飾演的玉嬌龍與俞秀蓮聯繫起來，稱她們本質上是女性的「一體兩面」，前者強大為榮譽而戰，後者年輕自由充滿叛逆氣息，都「代表了某種無畏」。另外，由張藝謀執導，改編自余華同名小說的電影「活著」中的女主角，即鞏俐飾演的家珍，也位列榜單之中。

報導說，雖然這些「銀幕女英雄」所處的生活環境、身分背景與性格迥異，但「她們在面對巨大挑戰時，都是同樣的勇敢、機智、強悍、不屈不撓。」正是由於這些特性，即使時代變化，「這些英雄也能引起共鳴，這些女性在大銀幕上的影響力依然存在」。

「臥虎藏龍」裡的俞秀蓮和玉嬌龍。（取材自觀察者網）
「臥虎藏龍」裡的俞秀蓮和玉嬌龍。（取材自觀察者網）

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