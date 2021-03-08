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哈爾濱小姊妹 7樓頂斜坡玩滑梯…鄰居驚嚇報警

中國新聞組／北京8日電
2個女童在屋頂上打「滑梯」的視頻，讓許多網民看得心驚肉跳。（取材自生活報）
2個女童在屋頂上打「滑梯」的視頻，讓許多網民看得心驚肉跳。（取材自生活報）

黑龍江哈爾濱日前有兩個女孩爬上7樓屋頂玩耍，把屋頂的斜坡當溜滑梯。視頻傳出，許多網友都表示看得心驚肉跳。孩子的爸爸張先生介紹，已經對孩子進行了批評教育，窗戶也重新把防盜護欄裝上了，感謝各界的關心。

生活報報導，當天，兩名女童從七樓的天窗爬出，在樓頂的斜坡上玩耍，其中一女童從斜坡滑下，好在房檐外面還有一道女兒牆圈成的小平台，女童落在平台上停住，如果沒有這個平台，後果不堪設想。

住在對面的陳女士目睹了整個過程，嚇得連聲驚叫。她說，「我是無意中發現這個事的，（第一次）她倆出來就回去了，第二次我發現她倆又出來了，我這個時候就在猶豫要不要報警。我開窗戶喊，她倆也能聽見，但是我害怕嚇著她倆。我就給物業打電話了」。

許多其他居民也看到了。一位居民說，「從下面往上看太嚇人了，心都快從嗓子眼裡蹦出來了」，另一位居民說，「家裡有小朋友，應該在窗戶上安裝防護欄，好在沒出事，也算是萬幸了」。

女孩的父親表示，兩個小姑娘一個九歲、一個七歲，孩子臥室屋裡有個虎頭窗，兩人當時就是從這裡爬出去的。目前窗戶已安裝了護欄，而且窗戶只能開一半。

張先生說，「要是一個孩子可能還不敢，但是小姐倆互相壯膽，啥事她倆一商量就定了，結果就捅出這麼大的婁子」。

窗戶已經重新安上了護欄。（取材自生活報）
窗戶已經重新安上了護欄。（取材自生活報）
社區貼出的公告。（取材自生活報）
社區貼出的公告。（取材自生活報）

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