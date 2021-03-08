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捉鱉大戰…杭州貨車側翻 6噸甲魚散落高速路

中國新聞組／杭州8日電
6噸甲魚散落在高速上，綿延了幾十米。（取材自錢江晚報）
6噸甲魚散落在高速上，綿延了幾十米。（取材自錢江晚報）

浙江練杭高速往杭州方向，日前一輛滿載甲魚的貨車發生側翻，車上6噸多甲魚傾瀉一地，魚腥味瀰漫整個現場。由於甲魚四處亂竄，高速救援人員上演了「捉鱉」大戰，花了兩個多小時才清理現場，恢復交通正常。

錢江晚報報導，湖州管理中心日前接到報警電話，一輛滿載甲魚的貨車側翻。高速救援人員趕到現場後發現，一輛廂式貨車側翻第二車道和硬路肩之間，路邊散落的甲魚綿延了幾十米，正四處亂竄。因為散落的甲魚數量眾多、活動性強且還有點凶，一時難以收集，司機十分焦急。

為了防止二次事故，救援人員立即兵分兩路，一組封閉事故現場，在事故車後方擺放安全帽，做好安全警示措施，提醒後方車輛減速慢行；另一組人員則迅速同司機一起加入到「捉鱉」大戰。經過近兩個小時的奮戰，散落的甲魚大部分被捉回，現場也被及時清理，交通恢復正常。

貨車司機劉師傅說，「當時我在右側車道，突然感到車尾有點偏，連忙打方向穩住車輛，沒想到貨車左搖右擺，失控向右側翻在路上，一車甲魚全部掉在了路上，還好系了安全帶，人沒事……」。

當天下午劉師傅從嘉興上高速，準備將甲魚送往江西南豐，沒想到開了沒多久就因為轉向不當發生側翻。因為都是作為配種的甲魚，這批甲魚價值20多萬元（人民幣，約3萬美元），儘管在各方幫助下抓回了部分甲魚，但逃走和被壓死的依然不少，損失大概10萬。

整整6噸甲魚散落在高速上，且四處亂竄，讓司機欲哭無淚。（取材自錢江晚報）
整整6噸甲魚散落在高速上，且四處亂竄，讓司機欲哭無淚。（取材自錢江晚報）

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