保安考上北大 26年後當校長…網友：知識改變命運

張俊成在北大西門值守。（取材自量子位）

26年前，在北大擔任保安的張俊成通過高考 考上北大法律系，轟動全國，被譽為「北大保安高考第一人」。畢業後，他選擇回到家鄉——山西長治創辦了長治市科技中等職業學校，甚至還當上了校長。

量子位報導，1995年，19歲的張俊成，隻身從山西老家到北京 ，成為北大保安隊的成員。某一天，幾個外國人想進北大參觀，張俊成按規定將他們攔了下來。外國人充滿了鄙夷，甚至一起做出了拇指向下的動作。這讓張俊成備受打擊，難道不懂英語就只能受欺負嗎？他決定自學英語，買了兩本書，常常學習到半夜。

一位老師熱心地幫他糾正發音，還送了他兩張聽課證，事後他才知道這份禮物價值數千元，而他當時的月工資只有200多元，這讓張俊成十分感動，而老師卻對他說：「我不要你感動，要你行動。」

於是，張俊成開始準備成人高考。那段時間，他還要兼顧保安的工作，每天只休息三、四個小時。漸漸地他奮進的精神也感染了其他人，保安隊員紛紛報名成人高考。

1997年，張俊成考入北京大學法律系，成為「北大保安高考第一人」。1999年畢業時，張俊成早已成為北京大學的一張名片，常受邀去高校演講，他執勤時的照片還登上了校園地圖的封面。

學習期間，他請老師幫忙，將保安工作中常用到的100句話翻譯成英語，結束了北大保安不懂英語的歷史，最終造就了「北大學霸保安隊」。

張俊成表示，「在北大當保安時，老師們給了我無私的幫助」，這些看似微小的幫助，卻成就了他的人生。回到家鄉從事教育 事業，就是想將北大的教育理念傳遞給更多學子。

他24歲回到山西長治，恰好有一所職業學校招聘，他就在學校當老師，一路幹到副校長。他就一直貫徹北大教育的方法論，「看到讀不下去書的學生，我更是格外注意，不讀書不行，起碼我看見了就是不行。我要復制北大老師對自己的無私奉獻的精神，這應該也是教授們願意看到的」。

2015年，他跟四位朋友一起創辦長治市科技中等職業學校，並擔任校長。從只有一、兩百名學生，到現在已經吸引了1300餘名的學生。還有不少學生，追隨張俊成一起傳道受業解惑。

有網友點讚，「回報家鄉太偉大了！」還有人說，「真‧知識改變命運」。