成都「共享貓咪」1天9.9元 生意火爆須排隊

「共享貓咪」的廣告招牌。（取材自紅星新聞）

在四川成都339購物中心，出現了多個「共享貓咪」的廣告招牌，招牌上寫著：9.9元（人民幣，下同，約1.52美元）帶貓咪回家陪你。

紅星新聞報導，有店主表示，目前店內的十多隻用於共享的貓咪已全部租完，要租的話需要排隊等候。至於頻繁更換生活環境和主人，是否會給貓咪帶來不好的影響，店主表示：「共享的貓都是一直在服務於每一個家庭的，牠們是比較習慣的，只要對貓好，其實貓沒有所謂的是否習慣頻繁更換生活環境的問題。」

據報導，一家經營寵物售賣的商店出售各種品種貓犬。在數平方的店舖內，有許多籠子，裡面裝著數隻不同品種的貓以及幼犬。老闆表示，店內有10隻共享貓咪，都是一歲左右的成年英短系列貓，目前都已被租走。

店主介紹，共享貓咪需要支付押金，根據不同種類，金額從1200元到上萬元不等。租客 需要提供身分證複印件和原件、家庭地址環境照片，並簽訂租貓合同，租客必須是居住在成都本地，且家中沒有其他寵物。

同時，店主要求租客必須在該店購買貓主糧和用品，花費在兩、三百元左右。對此，店主的解釋到，「貓咪突然換糧，會拉肚子，而且剛換環境就換糧容易產生應激反應。」

媒體報導，2017年，深圳某貓舍曾短暫開展過「租貓服務」，租貓每天價格39.9元，出租時間以月為單位。這項服務推出的初衷是為了滿足那些能力有限無法長期養貓的愛貓人士。經報導後，這家店鋪遭到了愛貓人士的抵制。

山東大學動物保護研究中心主任郭鵬教授認為，此種「共享貓咪」的經營模式沒有辦法避免動物的驚嚇疲勞，以及飼主有意無意對貓咪所產生的心理傷害。