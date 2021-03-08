假「協和」遭整改 爆出上百家「諧和」醫院

臨洮協和醫院。（取材自健康時報）

「以前以為，縣裡的協和醫院是隸屬於北京 協和醫院的，後來才聽說這個醫院和北京協和醫院沒關係。今年看到網上好多這種協和醫院整改的，但是發現這家醫院又改名為諧和醫院，讀音上與協和醫院非常相似。」近日，有甘肅臨洮的網友在人民日報健康客戶端留言，表達疑慮，希望相關部門關注，既然整改就整改得徹底。

健康時報報導，北京協和醫院由於歷史悠久，學科發展迅速，是很多人心裡是個「金字招牌」，也正是聞名遐邇的名頭，各路以「協和」為名的非公立醫療機在全國不計其數。

據報導，甘肅省定西市臨洮諧和醫院於2011年成立，是一家由民營資本成立的非公立醫院，近十年來一直用」臨洮協和醫院」的名稱，在2020年10月由於國家市場監管局等發布了《關於堅決清理整治知名醫院被冒牌問題的通知》後，更名為現在的「臨洮諧和醫院」。

2020年5月，市場監管總局辦公廳發布《關於對知名醫院等機構被冒牌問題開展清理整治的通知》，要求各級主管單位逐一核查在名稱中使用協和、華山、同濟、華西、湘雅、齊魯、同仁等知名醫院字號的營利性醫療機構，對未辦理醫療機構許可證或者證照不一致的，一律責令變更名稱。

經過多部門的多次整頓後，相關醫院也做出了更名，但是有一部分醫院仍舊與協和醫院打起了擦邊球，更名為某某「諧和醫院」。企查查數據顯示，截止目前，「諧和醫院」的數據有上百條，其中四川最多，占29家，有部分為寵物醫院。

今年2月9日，國家市場監管總局辦公廳再次發布《關於堅決清理整治知名醫院被冒牌問題的通知》，對於醫療機構擅自使用「協和」等知名醫院名稱標識的，或利用違規名稱發布虛假廣告、欺騙或者誘導患者、誇大病情或者療效的，要加大打擊力度。

據報導，上述通知要求，各省級市場監管部門於2021年3月15日前，將清理整治工作情況報告及統計表報送市場監管總局登記註冊局。但截至3月6日，各類假協和仍舊接近200家，而於此同時，更名後出現近百家「諧和醫院」。