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機長、乘務長空中互毆 1斷牙1骨折 東海航空：涉事者已停工

中國新聞組／北京8日電
東海航空日前航班上，機長與男乘務長互毆。（取材自微博）
東海航空日前航班上，機長與男乘務長互毆。（取材自微博）

網傳東海航空一機長和乘務長，上月中在航班飛行時發生爭執互毆，兩人分別骨折及門牙斷裂。東海航空7日就事件致歉，並稱涉事人員事後已即時停工，公司目前正全面開展安全整頓。

香港01報導，網傳消息指，上月20日，由南通飛往西安的東海航空DZ6297航班，頭等艙女乘務長與另一區域男乘務長私自調換工作區域。在飛機落地西安前50分鐘，一位頭等艙旅客要如廁，由於機長在廁所內，於是讓旅客返回座位等候。

據報導，惟該旅客並未理會，機長如廁後發現旅客一直站立等候，於是以男乘務長工作未到位、影響飛行安全作出訓斥，隨後雙方發生互毆。機長先動手將乘務長手部打至骨折，乘務長將機長門牙打斷半顆。飛機落地西安後，機長下令兩名私自調換工作區域的乘務長自行買機票返回深圳，未繼續與自己同航班飛行。

事件在網上引起熱議。微信公眾號「民航論壇」7日發布事件最新進展情況稱，互毆事件發生後，東海航空即時停止兩名涉事人員的航班，後續重新調配人員，執行後續航班；深圳民航管理單位已約談東海航空；東海航空已第一時間對涉事人員作出暫停飛處理；東海航空正配合西安民航管理單位接受調查。

事發距今已半個月，但東海航空尚未對外公布調查結果一事。知情人士解釋，按照相關規定，安全事件發生後，航空公司會先在內部形成處理結果，然後再上報民航局，通過後才能下發處理結果。若民航局覺得處理不到位，涉事航空公司則需繼續反思整頓。

事實上，東海航空三年前曾因飛行安全引起大眾關注。2018年7月，東海航空機長陳某執飛DZ6286、DZ6206次航班時，濫用機長職權、不聽他人勸阻，飛行期間擅自讓其妻進入駕駛艙。最終，陳某被處以停飛半年、取消教員資質、罰款1.2萬人民幣（約1848美元）的處罰；當班副機長、乘務長、安全員等人被處以停飛、罰款等。

律師：情節嚴重或負刑責

另據澎湃新聞報導，上海大邦律師事務所律師丁金坤認為，如果機組人員發生了互毆等行為，情節嚴重的，則都可能被指控「暴力危及飛機安全罪」。

網傳消息指，在東海航空一趟航班上，機長與男乘務長互毆。7日，東海航空官方微博通報...
網傳消息指，在東海航空一趟航班上，機長與男乘務長互毆。7日，東海航空官方微博通報，指涉事人員被停止工作。（取材自微博）

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