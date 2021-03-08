有個「大可特」可考慮…成都男「川式英語」幫老外相親

成都大哥在人民公園的相親角，幫老外相親。（取材自紅星新聞）

位於成都人民公園裡面的相親角，日前有一條抖音 視頻被轉發到微博 ，引起熱議，內容是一個在中國教英語的法國小伙，被操著「川式英語」的大哥，帶到人民公園的相親角相親；期間金句頻出：「你是本科撒？學信網查得到撒」、「在座的每一位，都有可能是你的老丈人」、「有一個華西『大可特』（doctor）也可以考慮一下…社保公積金買得高得很」。

紅星新聞報導，這位使用「川式英語」大哥，會的英語詞彙量不算很多，大部分是初一英語課本上常用的詞彙和句式，但是非常自信，加上肢體語言，交流起來基本沒有障礙。

見到法國小伙時，他說：「Wer阿喲福龍（Where are you from 你來自哪裡）？」問個人信息時，他說：「Sir挺一R嘔Der，就是多少歲了？」得知法國小伙是幼兒園英語老師，他說：「教ABCDEFG的。」

姜日非的「川式英語」逗笑千萬網友。（取材自紅星新聞）

報導說，這位大哥是一名網名為姜日非的網紅，他長期呆在相親角拍攝抖音視頻，「平時在人民公園拍視頻耍，幫他們相親，正兒八經相親，（成功）相到過幾回。」姜日非說，那條幫外國人相親的視頻拍攝於2月5日，他還幫過美國 人相親，「在人民公園我的英語還是very good，基本上給外國人溝通全靠我。」

對於英語單詞儲備，姜日非表示：「My english 儲備is very very 豐富，just 做節目只展示了a little。總體來說，在國外旅遊和生活都沒有問題。」

為什麼這麼自信地說英語？他答道：「Everybody都沒有高低貴賤，只要是人都需要溝通，不要慫，放開手腳幹，連說帶比劃，大概意思能懂就行了。」

據報導，這條視頻連帶話題閱讀量在微博達到3274萬，在抖音也有數百萬的點擊量。視頻仍在繼續被轉發到各大平台，很多附帶的介紹是：「大哥全程高能，從頭笑到尾。」

網友們評價：「不容易啊，這大哥已經把他會的單詞全用上了。」還有網友評價：「你看，說英語就得自信，敢說就行。」