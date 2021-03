有個「大可特」可考慮…成都男「川式英語」幫老外相親

成都大哥在人民公園的相親角,幫老外相親。(取材自紅星新聞)

位於成都人民公園裡面的相親角,日前有一條抖音 視頻被轉發到微博 ,引起熱議,內容是一個在中國教英語的法國小伙,被操著「川式英語」的大哥,帶到人民公園的相親角相親;期間金句頻出:「你是本科撒?學信網查得到撒」、「在座的每一位,都有可能是你的老丈人」、「有一個華西『大可特』(doctor)也可以考慮一下…社保公積金買得高得很」。

紅星新聞報導,這位使用「川式英語」大哥,會的英語詞彙量不算很多,大部分是初一英語課本上常用的詞彙和句式,但是非常自信,加上肢體語言,交流起來基本沒有障礙。

見到法國小伙時,他說:「Wer阿喲福龍(Where are you from 你來自哪裡)?」問個人信息時,他說:「Sir挺一R嘔Der,就是多少歲了?」得知法國小伙是幼兒園英語老師,他說:「教ABCDEFG的。」

姜日非的「川式英語」逗笑千萬網友。(取材自紅星新聞)

報導說,這位大哥是一名網名為姜日非的網紅,他長期呆在相親角拍攝抖音視頻,「平時在人民公園拍視頻耍,幫他們相親,正兒八經相親,(成功)相到過幾回。」姜日非說,那條幫外國人相親的視頻拍攝於2月5日,他還幫過美國 人相親,「在人民公園我的英語還是very good,基本上給外國人溝通全靠我。」

對於英語單詞儲備,姜日非表示:「My english 儲備is very very 豐富,just 做節目只展示了a little。總體來說,在國外旅遊和生活都沒有問題。」

為什麼這麼自信地說英語?他答道:「Everybody都沒有高低貴賤,只要是人都需要溝通,不要慫,放開手腳幹,連說帶比劃,大概意思能懂就行了。」

據報導,這條視頻連帶話題閱讀量在微博達到3274萬,在抖音也有數百萬的點擊量。視頻仍在繼續被轉發到各大平台,很多附帶的介紹是:「大哥全程高能,從頭笑到尾。」

網友們評價:「不容易啊,這大哥已經把他會的單詞全用上了。」還有網友評價:「你看,說英語就得自信,敢說就行。」