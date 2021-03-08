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中國「她經濟」崛起 女性扛10兆人民幣消費

中國新聞組／北京8日電
「她經濟」不僅是世界風潮，在中國更是新消費浪潮的推動者，並在多個消費市場撐起了半邊天。(新華社)
「她經濟」不僅是世界風潮，在中國更是新消費浪潮的推動者，並在多個消費市場撐起了半邊天。(新華社)

「婦女節」到來，幾份調查報告結果顯示，「她經濟」不僅是世界風潮，在中國更是新消費浪潮的推動者，並在多個消費市場撐起了半邊天。另外，中國是全球唯一一個女性比男性擁有更多存款的地區，並有超過七成的中國女性正積極理財投資

獵雲網報導，據天貓近日發布「她力量」報告顯示，女性不僅是新消費浪潮的推動者，也是「她經濟」創造者。「我們發現，天貓頭部新品牌中，80%聚焦的都是女性消費需求」，天貓新消費負責人無封認為，女性消費品牌創業迎來爆發期。

在這個風潮中，女性也成為參與者。天貓報告顯示，世界500強企業中女老闆占比不到一成，而在天貓新品牌中，女性創業者占比達到四成，在服飾等行業更是超過五成，撐起了半邊天。

波士頓諮詢董事合夥人丁佳川分析，新型冠狀病毒疫情之後，中國市場的女性消費出現了更多的可能性，她們寵愛自我、需求更為多元、有著個性化主張，成為鮮明的新現象。這也使得「中國是全球女性創業最活躍的地區之一，無論從數量還是占比來看，均遙遙領先於英美等主要發達國家」。

女性創業者不僅在服飾、美妝、母嬰等行業占比高，在運動戶外、數碼遊戲、機械製造等傳統男性占優勢的行業比重也越來越高。元璟資本合夥人田敏認為，女性創業者也能更好地發現和滿足女性消費需求的空白，這三者間形成良性的循環。

有分析稱，中國女性在消費上的實力越來越驚人，有統計數據指出，中國20至60歲的女性消費者約有3億餘人，每年消費支出總計高達10兆元人民幣(約1.5兆美元)，穩坐世界前三大消費市場。

另券商中國引述中國普惠金融研究院4日發布的「中國女性金融健康正在加速發展」顯示，相較於男性，女性的整體金融健康狀況更加樂觀，具體而言，女性在日常收支管理和財務韌性方面好於男性。

富達國際首份全球女性投資理財調研也顯示，在調研覆蓋的所有市場中，中國是唯一一個女性比男性擁有更多存款的地區，並有73%的中國女性表示正進行投資。透露著中國女性在財務規劃上的實力。

中國 投資 疫情

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