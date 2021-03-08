婦女節為享半價…西安「1米8」男子 扮女裝進遊樂場

陝西西安男子為享受婦女節半價，男扮女裝進遊樂場，景區為感謝該男子配合拍視頻還原此事件，給了該遊客半價優惠。(視頻截圖)

近日，三八婦女節的腳步已經臨近。各地開始為3月8日婦女節預熱，除了網上購物的一些商家，遊樂場也開始加入了這場「角逐」。有一名男子為享受婦女節半價，竟然男扮女裝進遊樂場。

騰訊報導，男子開始裝扮上長長的假髮，頭上還戴個黑黑的帽子，一身黃色風衣穿在一米八的身上。遠看，這就是一位身高略高的「女士」。

來到遊樂園 門口，「女子」被園區工作人員攔住了。「告訴我，為什麼不讓我進？」「什麼女士半價？我不是女士嗎？你怎麼證明我不是女士？大哥大 姐，你們評評理！」

男子相當生氣，摘帽子順便把女士假髮給扯下來了。場面一陣尷尬，小伙子也趁此機會逃離了現場。

園區的負責人表示：「他一看就不是女士，但是小伙子挺拚的，我們最後就讓他入園了」。

北晚新視覺網報導，事件隨後有新的發展，日前一段「一男子男扮女裝前往遊樂場，只為享受婦女節半價」的視頻在網上引發關注。

原來，視頻中的內容係景區工作人員發現此情況後，經與該遊客溝通並獲得其本人同意後，為還原此事件重新拍的。最後，景區為感謝該男子配合拍視頻還原此事件，給了該遊客半價優惠。景區希望藉此視頻提醒大家，婦女節的優惠活動只針對女性，男扮女裝不能享受半價優惠。

據工作人員介紹，該景區的婦女節優惠活動已吸引近萬名遊客參加。