虧太大? 海底撈免費牛肉粒換素肉 網友喊：逼我放棄

海底撈免費小菜牛肉粒，最近要變成收費菜品，從上海先試點。(取材自上觀新聞)

海底撈因火為一顆牛肉粒上熱搜！說到海底撈，很多網友念念不忘的，可能就是番茄牛肉粒湯。自助小料台上的五香牛肉粒+芹菜+香菜，最後再澆上一大勺番茄湯，可以說是一絕。然而，最近牛肉粒消失了，變成收費菜品，取而代之的是一種叫做「味伴侶」的大豆製品......不少網友說：這是要逼我放棄海底撈！

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，上海有31家海底撈門店，正率先試點免費小菜牛肉換素肉，提供與牛肉粒外觀相似的植物蛋白新品「味伴侶」。網友在社交平台上，紛紛抱怨「海底撈牛肉粒沒了，我哭了」、「小料台上沒了牛肉粒的番茄湯，彷彿沒了靈魂」。

海底撈最新財報預示， 2020年度淨利潤 相較2019年度的淨利潤下降約90%，整整少賺21億人民幣(約3.2億美元)。消費者質疑，免費小菜縮水，恐怕是為了減少虧損。

從小料台下架後的牛肉粒，被列入菜品菜單單獨供應，每份約50公克，售價為人民幣0.8元。

藍鯨財經報導，海底撈表示，換成「味伴侶」是為減少浪費。因為很多顧客將牛肉粒小料，當作正菜菜品，無限制取用，造成了浪費。

此外，海底撈還表示，植物蛋白新品「味伴侶」揭開了海底撈進軍植物蛋白領域的企圖心。據了解，除此次推出的味伴侶之外，海底撈還將推出十餘款植物蛋白產品，包含小吃、涮品等，預計6月底，將有系列植物蛋白火鍋食材面市。

另據上觀新聞報導，有人分析，這一舉動或與之前「海底撈漲價事件」一樣，是先行對市場反應的一種試探。如果引發大眾的激烈討論，對海底撈來講也是一種流量的關注。如果反響平平，那麼牛肉粒也確實可以取消。

另外還有人認為，之前薅羊毛的人實在太多，「海底撈牛肉粒新吃法」、「8塊錢吃垮海底撈」等視頻的廣泛傳播，導致海底撈承受不起，才會「偷梁換柱」。