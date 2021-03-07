幼時車禍失去雙腿 12歲男孩板凳上精采過活

方宇翔獲頒2020年「宜昌市新時代好少年」、「宜昌十大民選新聞人物」。（取材自宜昌市人民政府官方微博）

湖北省遠安縣一名12歲男孩，在兩歲時因車禍 截去雙腿，如今行走全靠兩張小板凳支撐，但這名「板凳男孩」仍熱愛生活、樂觀開朗，成績也相當優異，獲得「宜昌市新時代好少年」稱號；近日，他的視頻在網路上熱傳，吸引許多媒體及網友為他點讚。

中國教育 新聞網報導，方宇翔剛滿兩歲時，不幸被大貨車撞倒，雙腿粉碎性骨折，為保命而截去雙腿。一年半內做了10多次手術，漫長的康復訓練更讓父母幾度崩潰，但懂事又堅強的小翔宇一邊忍受著治療的痛苦，還一邊安慰父母親，讓父母親決心陪兒子堅持下去。

在母親一路陪伴下，方宇翔已進入初中校園，他決定靠自己走未來的路，訂下「每天兩組俯臥稱、半小時舉重訓練」的菜單，鍛鍊肢體行動能力，讓他得以卸下假肢，開始使用板凳作為代步工具，長期訓練後已可自主上下樓梯。

據報導，方宇翔在學校還是一個名符其實的「學霸」，不僅學業成績優異，愛好也很廣泛，下圍棋、打球、吹葫蘆絲等都喜歡。他說，「我是幸運的，雖然失去了雙腿，但我卻擁有一顆聰明的大腦，我一定要好好學習」。

方媽媽表示，兒子在學習上花的時間要比別人多很多，每天除了完成作業，還主動複習預習，很多時候一覺醒來，發現孩子還在學習，讓她又欣慰又心疼。

積極開朗的方宇翔，總是帶給旁人滿滿正能量，不僅獲得大家的認可，還得到社會各界的關愛。學校不僅免除了他的學雜費、為母子安排宿舍，還為方母提供校園消毒的工作；教師敖志波四年來一直免費教他吹葫蘆絲；網路愛心人士「夢妮媽媽」每年陪他過生日，近10年來從未間斷……。

2020年，方宇翔被評為「宜昌市新時代好少年」、「宜昌十大民選新聞人物」，心懷感恩的他，同樣力所能及地回報父母、回報社會。在社區，他一有時間就到獨居老人家裡演奏葫蘆絲，當開心果；在學校，他利用自己的專長輔導同學作業、教同學吹葫蘆絲。

方宇翔充滿自信地說，他喜歡英語，會好好讀書，以後要做一名英語老師，「教孩子讀書多有意思，還可以多陪伴父母」。