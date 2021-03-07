在菜攤前跳舞… 南京「豆腐西施」收獲百萬點讚

跳舞的李光琴。(取材自現代快報)

動感的旋律，滿是煙火氣的菜場，豆腐攤老闆娘在攤位後面跳舞……。南京侯家橋菜場裡有一特別的老闆娘李光琴，熱愛跳舞的她，每個作品裡都帶著爽朗的笑容。視頻上傳網路後，樸實菜場裡跳舞令許多網友稱呼她「豆腐西施」。

現代快報報導，李光琴是從2019年11月開始拍跳舞視頻，當時拍完全是為了娛樂，慢慢地上了熱門被關注。第三條視頻，背景就出現了菜場，視頻中還能看到賣冷鮮肉的師傅。

跳舞的視頻也為李光琴帶來了幾十萬粉絲，其中有視頻播放量達到1100多萬，她的抖音 號也已獲得了108.3萬個點讚。沒有太高的表演難度，也沒有很專業的剪輯，吸引網友目光的除了面帶笑容，自信跳舞的李光琴，還有鏡頭背後那個充滿著煙火氣的菜場。

有時候，視頻中還有面帶稀奇表情的市民路過，亂入的鏡頭就像彩蛋一樣，讓人眼前一亮。

李光琴是安徽人，今年34歲，和愛人一起經營豆腐攤已有七八年了。她在攤位後面架好手機 ，放點喜歡的音樂就隨著節奏即興舞蹈，十多平方米的攤位變成她的舞台。

跳舞的視頻火了之後，有粉絲私信李光琴，覺得她心態很好，還有網友特意從外地來南京見她。對於網友「豆腐西施」的評價，李光琴坦言很開心。