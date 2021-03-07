「只對不到10%大畢生有用」 政協委員倡取消英語必修課

全國政協委員許進提出的「取消英語必修課」，引發關注。圖為老師給學生們上英語課。(新華社資料照片)

全國兩會代表近日各種五花八門的提案，每每成為網路上的熱搜話題。其中，全國政協委員許進提出的「取消英語必修課」等提議，迅速引來關注，網民更為此吵翻天。

全國政協委員、九三學社中央委員許進4日建議：「在義務教育 階段，英語等外語課程不再設為與語文和數學同等的主課，增加素質教育課程占比；不再將英語（或外語）設為高考 必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試」。

許進的看法是，英語教學課時約占學生總課時的10%，但英語只對不到10%的大學畢業生有用。且現在的翻譯機可以提供不低於大學英語六級水平的口語翻譯服務，解決問題的能力高於貫穿義務教育全過程的英語「教學目標」。許進強調，音樂、體育和美術「三小科」等素質教育課程占比偏低，不再將英語課設置為必修主課，將解決素質教育缺乏課時的問題。

新民周刊報導，許進這番話立刻上了熱搜，不少網民拍手叫好，但有學者和許多網民認為值得商榷。復旦大學中文系教授嚴鋒表示，任何把外語視為工具，乃至無足輕重的工具的觀點，都是短視的。有網民說，國際貿易通用語言是英語，取消英語必修課是「自斷手腳」、「我在生活中根本用不上函數、方程還有古文，這些也都別學了吧」。

面對一片質疑，許進解釋，他不是說不要學英語，而是「不要讓全民都去學而只有少數人能用到英語」。現在強調素質教育，應該對課程設置做合理調整。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，類似許進這種要求取消英語主科地位的建議早在十年前就有，但迄今未做調整；且人工智能也無法完全替代直接用英語交流。同濟大學教育政策研究中心主任張端鴻表示，與其討論英語的必修課地位，不如關心如何改善英語教育方式。

北京 日報引述著名教育家、北京師範大學資深教授顧明遠表示，在當前國際化、全球化的社會，外語的重要性不言而喻，他不贊成高考取消外語科目。