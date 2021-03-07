李克強提適度生育 專家：計畫生育將退出歷史舞台

中國2016年起實行的全面開放二胎政策未能改變出生人口下降趨勢，目前社會上全面放開生育呼聲漸多。(中新社資料照片)

中國 2016年起實行全面二孩政策，卻未能提升出生率、解決人口老化等問題。總理李克強 日前在政府工作報告中，自二孩政策以來首次提出「推動實現適度生育水平」，多名全國人大代表、政協委員提出鼓勵生育提案。學者易富賢認為，下月公布的全國第七次人口普查 結果，相信會迫使國家調整人口政策，「計畫生育即將退出歷史舞台」。

中新網報導，李克強在報告中表示，「實施積極應對人口老齡化國家戰略，以『一老一小』為重點完善人口服務體系，推動實現適度生育水平，逐步延遲法定退休年齡。 」

據報導，同日公布的十四五綱要草案，又以一章說明應對老齡化的具體工作，提出「增強生育政策包容性，推動生育政策與經濟社會政策配套銜接，減輕家庭生育、養育、教育負擔，釋放生育政策潛力」。完善幼兒養育、青少年發展、老人贍養、病殘照料等政策和產假制度，探索實施父母育兒假。

規畫綱要草案還要求，改善優生優育全程服務，加強孕前孕產期健康服務，提高出生人口質量。建立健全計畫生育特殊困難家庭全方位幫扶保障制度。改革完善人口統計和監測體系，密切監測生育形勢。深化人口發展戰略研究，健全人口與發展綜合決策機制。

香港明報報導，美國威斯康辛州大學麥迪遜分校研究員易富賢表示，李克強報告中所謂「適度」生育水平，是對人口數據「沒有底」，不可能設定一個目標。中國去年11月1日起展開為期一個月的全國第七次人口普查，結果將於下月公布。易富賢認為，此次人口普查結果「會讓大家很驚訝」，又稱中國「2000年以來人口數據一直被高估」，相信人口增長率低會促使當局調整人口政策。他估計中國最快在今年底六中全會宣布實行全面放開生育。

據報導，易富賢指出，從多項對策來看，十四五規畫是「為全面放開生育做準備」，「有理由相信，中國的人口政策面臨方向性轉向：從人口控制轉向人口發展，計畫生育即將退出歷史舞台，中國將迎來一個尊重生命、保障人權、視人口為財富的嶄新時代。」

另據自由亞洲電台報導，全國人大代表張紅偉日前提出調整中小學教育學制的建議，他指學制太長會推遲就業時間，以及延遲婚育時間，增強人口老齡化等問題，因此應該縮短教育學制。