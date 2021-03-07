等不及？西班牙2公主跑到阿聯酋打中國疫苗
據西班牙媒體世界報（El Mundo）報導，一份「機密文件」顯示，西班牙現任國王菲利佩的姊姊、前國王卡洛斯的兩位女兒埃琳娜（Doña Elena）和克利斯蒂娜（Doña Cristina）藉著看望父親的名義，在阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)接種了中國國藥集團生產的新冠疫苗。
觀察者網報導，消息被曝出之後，在西班牙國內引發了巨大爭議，因為這兩位公主並不屬於優先接種人群，所從事工作也非高風險職業，因此本沒有接種機會，須多等幾個月才有機會接種，兩人被認為是利用特權提前接種了疫苗。
據報導，兩姊妹埃琳娜和克利斯蒂娜現年57歲和55歲，她們於今年2月初前往阿聯酋阿布達比看望了父親卡洛斯，停留在那裡的兩周時間裡，兩人接種了中國新冠疫苗。
世界報稱，兩位西班牙公主接種的新冠疫苗是由中國國藥集團生產的，防護病毒的效力達到86%，但此款疫苗目前並不在歐盟批准的疫苗名單之中。去年12月9日，中國國藥集團的新冠疫苗在阿聯酋獲批上市。
據報導，在事件發生後，西班牙王室方面對公主接種疫苗一事不予評論，因為她們並不屬於王室成員。此外，現任西班牙國王菲利佩也表示，他不對埃琳娜和克利斯蒂娜的行為負責。
同時，國王還強調，接種疫苗應該按照規定進行，任何王室成員都不應該提前接種疫苗，他不希望自己的家人獲得任何特殊待遇。
上一則
中國新冠疫苗覆蓋率仍偏低 群體免疫等明年
下一則
FB留言