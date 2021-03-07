中國新冠疫苗覆蓋率仍偏低 群體免疫等明年

本報系聯合報報導，全國政協委員、中國 疾病預防控制中心主任高福6日表示，中國當前的新冠疫苗 覆蓋率仍然偏低。快的話到明年年中，慢的話明年年底，中國覆蓋率才能達到70%到80%，建立起免疫屏障。

中新社報導，高福表示，新冠病毒或將與人類長期共存，為了建立群體免疫，還是要把疫苗打起來。中國已有條件批准四款新冠疫苗上市。中國疫苗研發一直處於世界第一方陣，初步估計疫苗產能可跟上需求。但從產能轉化到疫苗產品，再把產品轉化成人體免疫力，這中間需要一個過程。

他說，截至今年2月底，中國已累計接種新冠疫苗5200多萬劑次。但在全球範圍內，中國當前的新冠疫苗覆蓋率仍然偏低。通過疫苗接種可加快構建群體免疫屏障，不僅是為了盡快壓制疫情大流行態勢，更有「跑贏」病毒變異的考量。

對疫苗保護力的持久性，高福表示「不確定」，人類首次接觸新冠病毒，現在還不能回答疫苗對病毒的抗體保護到底能持續多久。高福建議政府重視疫苗研發相關領域的基礎投入、人才培養等問題，成立國家疫苗研究中心，以應對這種「不確定」。

另據科技日報報導，中國工程院院士陳薇及鍾南山 二人的團隊均已分別部署新型疫苗的研發工作。其中，國家納米中心團隊正在和陳薇的團隊合作進行疫苗新型納米載體的研發，鍾南山團隊的新冠mRNA疫苗研發則被納入第四批科技部新冠肺炎重點研發計畫，料保存條件優於海外產品。

另外，聯合報報導，國家主席習近平6日看望了參加全國政協會議的醫藥衛生界、教育界委員。他表示，要集中力量開展關鍵核心技術攻關，加快解決一批藥品、醫療器械、醫用設備、疫苗等領域「卡脖子」問題。