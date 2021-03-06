大爺大媽推搡、哄搶免費食物 上海肯德基食物銀行被秒殺

大爺大媽們一窩蜂地上前推搡哄搶免費食品。（視頻截圖）

上海楊浦區的肯德基 嫩江餐廳推出「食物銀行」的公益項目，門口的冰箱內放著不少食物供老人和失獨家庭自取。但卻發生多位中老年市民在冰箱門打開後，一湧而上、推搡著將食物一搶而空，不少網友看到畫面後認為「有需要的沒吃到，反而被不需要的糟蹋了」。

來源：YouTube

新民晚報報導，現場視頻顯示，有多位中老年市民在冰箱門打開後，將裡面的食物一搶而空。在此期間，有人被推搡著有些踉蹌，差點摔倒在地。期間，沒有人員前來維持秩序，此外，還有的食物被擠落，掉在地上，與「珍惜糧食」的宣傳背道而馳。

據了解，街道和肯德基方面推出「食物銀行」的初衷，是為了能照顧到老人和失獨家庭以及真正需要這些食物的群體。

事件引發網民廣泛批評，更一度上了微博 熱搜。不少網友表示，應該把食物留給有需要的人們，而不是隨意拿取、霸占這些免費食物。有網民建議不應白天放免費食物，因為大媽大爺都很閒，「半夜放還差不多」，也有不少人諷刺他們的行為，「貪起小便宜來老來勁的」、「大媽這身體槓槓的，坐公交就不要道德綁架了」、「這會腰不酸了，腿不疼了」、「占便宜這件事上中國 人從來沒輸過」、「素質挺高，冰箱還在！」。