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下一個冰川哥？拍西藏絕美冰川上熱搜 安徽男反而挨罵

中國新聞組╱北京6日電
白宇拍攝的來古冰川的夕陽。（取材自紫牛新聞）
白宇拍攝的來古冰川的夕陽。（取材自紫牛新聞）

安徽黃山小伙白宇和小伙伴們近日從拉薩出發，駕車700公里到達西藏昌都，拍到絕美的來古冰川。白宇感嘆：「簡直是『藍色星球』，是我見過的最美冰川。」視頻衝上熱搜，但不少網友質疑：「想到了西藏冒險王『冰川哥』墜落冰川失踨事件，太危險了！不支持！」

來源：YouTube

紫牛新聞報導，受到輿論撻伐後，白宇回應，自己不是去探險的，他們在冰洞裡大約停留了5分鐘，進去的原則是，除了腳印，什麼都不留下。

白宇是一名環球旅行者、戶外攝影師，曾去過近70個國家，橫跨6大洲。去年，因為母親去世，他帶著父親歷時150天，開啟了一場環中國自駕的「治癒」之旅而廣為人知。

3月4日晚，「男子西藏駕車700公里遇絕美冰川」的視頻上了微博熱搜，引來很多網友熱議。拍攝者白宇表示，這段冰川視頻拍攝於一個多星期之前，「視頻裡的來古冰川，我2014年騎行川藏線的時候，就去過了，但當時是夏天，所以看到的景象不一樣。大多數遊客都會選擇夏天去，冬天去西藏的人非常少，因為太冷了。這次視頻的特別之處，就是拍到了冬天的來古冰川吧，我們能夠走到它綿延10公里的冰川的末梢，真的非常震撼。」

白宇稱：「當天冰洞裡面沒有人，也沒有什麼腳印，一開始我不太敢進去。但因為對裡面的景象充滿了好奇，猶豫了一會兒就自己鑽進去看了一下。進去之後，發現冰洞裡的冰層比較結實，情況比較穩定，我確定了沒有什麼危險後，才喊同伴一起進去。裡面的場景很夢幻，冰川通體呈現出湛藍色，結冰的地方晶瑩剔透，就像真實存在的『藍色星球』一樣，是我在中國境內見過的最美冰川。」

白宇還說，他們在來古冰川待了一天一夜。夜晚，他們一行人一起在冰川下面看繁星，「夜晚那裡的溫度達到零下10攝氏度至零下5攝氏度，很冷，但是無邊的夜色裡繁星閃爍，覺得那是最閃耀的時刻。」

絕美的視頻發到網上，不少網友讚歎，但同時也有網友留言質疑。除了舉西藏冒險王「失足」事件為例，也呼籲「能不能不要去這些沒被污染的世界！」「這個冰川不是他發現的，原本就是然烏的一個景點。」

面對網上的質疑之聲，白宇做了回應表示，自己並不是像西藏冒險王一樣去探險的，而是和幾個小伙伴一起去旅行的，沒有選擇很危險的區域，「我之前也去過不少冰川，所以比較有經驗，安全措施做得比較到位，如果大家要去的話，一定要有專業嚮導帶隊，要注意安全。」對於環境污染問題，白宇說：「我們在冰洞裡大約停留了5分鐘，進去的原則是，除了腳印，什麼都不留下。到這些地方，我們很注意保護環境。」

在來古冰川看繁星。（取材自光明網）
在來古冰川看繁星。（取材自光明網）
白宇拍攝的來古冰川。（取材自紫牛新聞）
白宇拍攝的來古冰川。（取材自紫牛新聞）
白宇（右）帶著父親旅行。（取材自紫牛新聞）
白宇（右）帶著父親旅行。（取材自紫牛新聞）

冰川 中國 攝影

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